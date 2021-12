Firenze, 5 dicembre 2021 - Sono 669 i nuovi casi di coronavirus riscontrati in Toscana nelle ultime 24 ore e resi noti nella mattina di domenica 5 dicembre dal presidente della Regione Eugenio Giani. Nuovi casi giornalieri che si mantengono in linea con i dati dei giorni scorsi. Si alza però il tasso dei positivi rilevati sui primi tamponi svolti, che adesso sale fino all'8%.

I tamponi totali processati sono stati poco più di trentamila, 31.887 test per la precisione di cui 9.682 tamponi molecolari e 22.205 test rapidi.

Nella giornata del 4 dicembre i casi sono stati 677

La mappa del contagio

Sono 83.926 i casi complessivi ad oggi a Firenze (171 in più rispetto a ieri), 27.611 a Prato (19 in più), 28.908 a Pistoia (60 in più), 16.052 a Massa (46 in più), 30.792 a Lucca (73 in più), 35.606 a Pisa (51 in più), 22.788 a Livorno (56 in più), 27.304 ad Arezzo (66 in più), 18.319 a Siena (37 in più), 12.864 a Grosseto (90 in più).

Ricoveri stabili

Rimane sostanzialmente stabile il numero delle persone ricoverate per covid in Toscana. Attualmente in ospedale ci sono a causa del coronavirus 299 persone in ospedale. Di queste, 250 sono nei posti letto ordinari (+ 4 rispetto a ieri) mentre in terapia intensiva ci sono 49 persone (numero che rimane stabile rispetto a ieri).

I tamponi a quota 30mila

Oggi sono stati eseguiti 9.682 tamponi molecolari e 22.205 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,1% è risultato positivo. Sono invece 8.313 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'8% è risultato positivo.

Età media dei positivi

L'età media dei 669 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (31% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

Altri 162 bambini contagiati

Sono 162, nelle ultime 24 ore, i bambini tra gli 0 e gli 11 anni emersi come positivi al coronavirus. Lo si legge nel bollettino toscano. Di questi, 44 casi sono stati rilevati in provincia di Firenze e 24 in provincia di Lucca. Sono invece 23 i casi in questa fascia di età a Pistoia e 22 a Grosseto.

Tre morti

Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 3 uomini, con un'età media di 84,7 anni. Relativamente alla provincia di residenza, due persone sono decedute a Pisa, una a Lucca.

Zona gialla

La Toscana non corre per il momento rischi particolari per la zona gialla. A fare da scudo sono i pochi posti letto ordinari covid occupati, che portano il tasso di occupazione a solo il 5% (il limite è 15%, dopo il quale si va in zona gialla). Vanno meno bene le terapie intensive, che raggiungono il 9% di tasso di occupazione contro un limite del 10%. Sforato invece il numero dei positivi settimanali ogni centomila abitanti, che attualmente è al 92,3 (il limite è 50).