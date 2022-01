Firenze, 27 gennaio 2022 - Può sembrare un concetto astruso, invece è un dato molto utile per capire il peso di un certo numero di contagi in un dato territorio. In altre parole se i casi positivi al Covid registrati nell'ultimo giorno in un certo comune comune siano da considerare tanti o pochi. E' il tasso di incidenza ogni centomila abitanti: può quindi capitare che anche un numero esiguo di nuovi casi positivi sia impattante in una comunità ristretta. Come succede oggi in due paesi dell'Asl Toscana Sud Est: Sestino (Arezzo), la maglia nera regionale di oggi con un tasso di incidenza di 1.707 derivante da 21 contagi su un apopolazione di 1.230 abitanti, e Semproniano (Grosseto), con un tasso di 1.313, frutto di 13 casi di 990 abitanti.

COVID TOSCANA, IL BOLLETTINO DEL 27 GENNAIO

Toscana Centro

Nella zona centrale della Toscana (provincia di Firenze, Prato e Pistoia) i comuni con i dati più alti sono tutti in provincia di Firenze: quelli di Montelupo Fiorentino (605 con 87 nuovi casi), Castelfiorentino (578 con 100 nuovi casi) e Calenzano (519 con 94 nuovi casi). Seguono Londa, Marliana, Chiesina Uzzanese, Figline e Incisa e Impruneta.

Toscana Nord Ovest

Nella zona Nord Ovest (province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa) il comune con il dato peggiore è Pomarance (Pisa) con 852 di incidenza (47 nuovi casi), poi due paesi della provincia di Lucca: Villa Collemandina (710 di incidenza, 9 nuovi casi) e Fabbriche di Vergemoli (553 di incidenza, 4 nuovi casi).

Toscana Sud Est

Nella zona Sud Est (province di Arezzo, Grosseto e Siena), detto di Sestino e Semproniano, seguono Talla (Arezzo) con 815 (8 nuovi casi), Montalcino, Roccalbegna, Castiglione d'Orcia e Radicondoli.

I dati per provincia

Sono 212.573 i casi complessivi ad oggi a Firenze (3.615 in più rispetto a ieri), 55.314 a Prato (846 in più), 60.555 a Pistoia (935 in più), 32.882 a Massa Carrara (438 in più), 68.920 a Lucca (1.132 in più), 81.884 a Pisa (1.349 in più), 56.510 a Livorno (1.180 in più), 62.198 ad Arezzo (1.214 in più), 44.483 a Siena (889 in più), 30.768 a Grosseto (759 in più).

Rivedi i dati Covid della Toscana del 26 gennaio / Covid Toscana, la percentuale di positivi sul totale dei soggetti sottoposti a tampone / Variante Omicron, sintomi e differenze con Delta / Sono positivo al covid, cosa devo fare? La guida /

I grafici covidStat/Infn:

L'ANDAMENTO DEI RICOVERI

ATTUALMENTE POSITIVI AL CORONAVIRUS IN TOSCANA