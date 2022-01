Firenze, 27 gennaio 2022 - L'andamento della curva Covid in Toscana continua nel suo "andamento piatto": è ancora alta, anzi altissima, ma non cresce più, è nel cosiddetto "plateau". L'attesa quindi è che cominci la discesa e possibilmente che sia una discesa ripida così come è stata l'ascesa. Insomma, che con febbraio questa quinta ondata di contagi sia chiusa (e magari sia l'ultima).

I nuovi positivi individuati nelle ultime 24 ore sono 12.357 con un tasso di positività al 17%, tasso che però cresce al 76% se si considerano solo le prime diagnosi. Un dato impressionante: più di sette persone su dieci fra chi ieri ha fatto un tampone è risultato positivo. I test dell'ultima giornata sono stati ancora tanti, 72.375, di cui oltre ventimila tamponi molecolari e 51.660 test rapidi.

I dati dei nuovi positivi provincia per provincia

Sono 212.573 i casi complessivi ad oggi a Firenze (3.615 in più rispetto a ieri), 55.314 a Prato (846 in più), 60.555 a Pistoia (935 in più), 32.882 a Massa Carrara (438 in più), 68.920 a Lucca (1.132 in più), 81.884 a Pisa (1.349 in più), 56.510 a Livorno (1.180 in più), 62.198 ad Arezzo (1.214 in più), 44.483 a Siena (889 in più), 30.768 a Grosseto (759 in più).

I grafici covidStat/Infn:

L'ANDAMENTO DEI RICOVERI

ATTUALMENTE POSITIVI AL CORONAVIRUS IN TOSCANA