Covid, l’allarme di Cartabellotta: “Il virus circola, molti anziani non hanno fatto il vaccino”

Firenze, 21 novembre 2023 – "Il virus sta continuando a circolare, noi vediamo soltanto la punta dell'iceberg: le persone che si fanno un tampone sono ormai molto poche e la maggior parte di quelle che lo fa, non lo comunica nemmeno visto che non c'è più l'obbligo di notifica". Sono le parole del presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, a margine del Forum Risk Management aperto oggi ad Arezzo.

"Il problema fondamentale è che stiamo vedendo un numero molto elevato di 'over 80', in particolare 85enni, 90enni, quindi persone molto anziane che sono morte di Covid per mancata vaccinazione".

A preoccupare è il fatto che "da un lato il virus sta circolando nuovamente in maniera importante - spiega - e dall'altro non abbiamo un'adeguata copertura vaccinale nelle persone anziane, che è di fatto il passaggio dalla situazione straordinaria dell'emergenza a una situazione ordinaria, un po' come l'influenza".

Intanto in Toscana, la somministrazione della quinta dose è ripartita dallo scorso 2 ottobre. Il portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it è stato riaperto il 26 settembre, collezionando 10.300 prenotazioni per altrettante vaccinazioni. "Le adesioni sono buone – ha spiegato Andrea Belardinelli, responsabile sanità digitale e innovazione della Regione Toscana – ma abbiamo ancora 500 dosi a disposizione a San Salvi da qui a fine mese”.