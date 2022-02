Firenze, 8 febbraio 2022 - Continua il calo dell'incidenza della pandemia da Covid 19 in Toscana. Nella anticipazione del bollettino quotidiano, come di consueto fatta dal presidente della Regione, Eugenio Giani, i nuovi casi registrati in Toscana sono 6.653 su 65.157 test di cui 12.874 tamponi molecolari e 52.283 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,21% in totale e del 67,2% sulle prime diagnosi.

Un dato in crescita rispetto a ieri (2783 nuovi casi, 61,6% il tasso di positività sulle prime diagnosi), ma occorre tenere conto che il dato si abbassa normalmente dopo un giorno festivo. Infatti, se facciamo il confronto con una settimana fa (9877 nuovi contagi, tasso di positività al 73%) è evidente la flessione della curva dei contagi.

Per quanto riguarda le dosi di vaccini somministrate in Toscana, a oggi sono 8.416.698 di cui 2.170.455 dosi booster (o terze dosi).