Firenze, 7 febbraio 2022 - Continua la discesa della curva di contagi da coronavirus in Toscana. E in questo lunedì 7 febbraio il numero dei nuovi positivi scende, come non accadeva da settimane, sotto i tremila. Il lunedì come si sa tradizionalmente i contagi scendono per il minor numero di tamponi che viene processato.

I nuovi positivi sul totale dei tamponi: le cifre giorno per giorno

Ma, con la curva in calo, il bollettino registra un dato come non si vedeva da tempo. Un dato che può consentire previsioni più ottimistiche sul possibile allentamento della morsa della pandemia, pure se serve restare in allerta. Era dal 27 dicembre che non si vedeva un bollettino sotto i tremila casi. Dunque oltre un mese. Ma i numeri assoluti ovviamente dicono poco. Il confronto settimanale già dice di più. Lunedì scorso i nuovi casi erano stati 4109.

Come informa il presidente Giani attraverso i suoi profili social, i tamponi processati sono stati 24.260 di cui 9.347 tamponi molecolari e 14.913 test rapidi. Un numero che appunto come ogni lunedì resta basso.

Che la diffusione del covid si sta raffreddando si vede anche dal tasso di positivi sui primi tamponi. La percentuale è attualmente al 61%. Il 31 gennaio era al 62,7%.