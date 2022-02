Firenze, 6 febbraio 2022 - E' una discesa abbastanza rapida quella della curva dei positivi in Toscana (vedi grafico in fondo alla pagina). Merito delle tante guarigioni, che sorpassano i nuovi positivi, comunque sempre un numero ragguardevole: in altre parole, il virus circola ancora molto, tanto che anche oggi il tasso di positivi sulle nuove diagnosi è 64,1%. In netto calo rispetto agli ultimi giorni, ma il significato è pur sempre che piùà di sei persone su dieci fra chi ieri ha fatto un tampone è risultato positivo.

I nuovi casi positivi al Covid registrati in Toscana nelle ultine 24 ore sono stati 5.683, i test effettuati quasi 52mila (15.131 molecolari e 36.841 rapidi), con un tasso di positivi del 10,9% che sale appunto al 64,1% se si escludono i secondi e successivi tamponi di controllo.

La mappa dei nuovi casi provincia per provincia

Sono 234.088 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.426 in più rispetto a ieri), 60.788 a Prato (369 in più), 66.672 a Pistoia (464 in più), 35.912 a Massa Carrara (234 in più), 77.145 a Lucca (597 in più), 90.549 a Pisa (559 in più), 64.726 a Livorno (594 in più), 69.162 ad Arezzo (532 in più), 49.120 a Siena (446 in più), 35.499 a Grosseto (462 in più).

L'età media dei 5.683 nuovi positivi odierni è di 35 anni circa (31% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

Covid Toscana, la percentuale di positivi sul totale dei soggetti sottoposti a tampone

I ricoveri

Mentre i ricoveri in area Covid continuano a scendere (13 in meno di ieri, 1.287 in totale) oggi c'è un aumento delle terapie intensive: più 6 pazienti, frutto di otto nuovi ricoveri e due decessi, nessuna dimissione.

Ventisette morti

Oggi si registrano 27 decessi: 18 uomini e 9 donne con un'età media di 84,1 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 14 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Lucca, 6 a Pisa, 1 a Siena, 1 fuori Toscana.

Tante guarigioni

Le persone complessivamente guarite sono 653.389 (6.521 in più rispetto a ieri, più 1%).

I vaccini

La somministrazione dei vaccini in Toscana ha raggiunto quota 8 milioni e 380.616 dosi.

I grafici Covidstat/Infn:

Gli attualmente positivi: la curva scende rapidamente

L'andamento dei ricoveri in Toscana: