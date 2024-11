Lo chef, il coltello e le urla, furia contro i vicini di casa: “Scendete, vi ammazzo”

Milano, 30 novembre 2024 – “Scendete, scendete tutti”. Ore 23 di giovedì, siamo in via Signorelli, nel cuore della Chinatown milanese. C’è un uomo che impugna un coltellaccio da cucina e urla a squarciagola, guardando verso l’alto e sfidando a distanza interlocutori reali e virtuali: “Scendete, scendete tutti”. Affacciati ai balconi ci sono due residenti del palazzo di fianco. Quell’uomo, stando a quanto ricostruito dal Giorno, è il notissimo chef e conduttore televisivo Simone Rugiati, che proprio in quella traversa di via Paolo Sarpi ha il suo locale Food Loft, uno spazio multifunzionale di 350 metri quadrati che può essere affittato per cene di gala, show cooking ed eventi privati.

Al termine della turbolenta serata, il quarantatreenne originario di Empoli reso famoso da comparsate e programmi tv, è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di porto di armi o oggetti atti a offendere; la lama che avrebbe brandito in strada è stata sequestrata. Il contesto di partenza, secondo le informazioni a disposizione, è un rapporto non proprio idilliaco tra Rugiati e alcuni vicini, infastiditi dai rumori provenienti dal Food Loft. Una convivenza difficile che avrebbe portato all’esplosione dell’altra sera. Un inquilino dello stabile, evidentemente preoccupato per le minacce di Rugiati, ha chiamato il 112, generando l’intervento dei militari del Radiomobile.

Quando la pattuglia è arrivata in via Signorelli, lo chef era già tornato all’interno del locale: a quel punto, i carabinieri sono entrati adottando tutte le misure di sicurezza del caso, visto che la segnalazione parlava di una persona armata. Il quarantatreenne era lì, da solo, in evidente stato di alterazione: accanto aveva il coltellaccio, che è stato subito preso in consegna dagli investigatori dell’Arma. Poco dopo una residente ha mostrato loro un video (acquisito agli atti) in cui era stata immortalata la scena “incriminata”, con Rugiati con la lama in mano. Dopo aver tranquillizzato l’uomo, i militari lo hanno portato negli uffici della caserma Montebello e l’hanno deferito in stato di libertà.

Diplomatosi all’istituto alberghiero Ferdinando Martini di Montecatini Terme, dopo corsi e stage formativi in Italia e all’estero, Rugiati ha lavorato come commis in alcuni ristoranti toscani. Nel 2002 è iniziata l’avventura sul piccolo schermo, con le prime apparizioni nella trasmissione di Rai Uno “La prova del cuoco”, della quale è stato ospite fisso fino al 2009.

Dal 2011 al 2018, è entrato nella scuderia di La7 come attore principale del programma “Cuochi&fiamme”; senza dimenticare che per dieci anni è stato il protagonista dei format “Io, Simone e il loft” e “Nudo&Crudo” per Gambero Rosso Channel. Il grande pubblico lo ha visto all’opera negli anni scorsi pure in trasmissioni come “Tu sì che va vales” e “Selfie”.