Natale in Toscana, la mappa dei centri commerciali aperti

Firenze, 25 dicembre 2023 – Non sarà un Natale da trascorrere nei centri commerciali. I principali saranno infatti chiusi. Più facilmente potrebbe essere aperto qualche negozio nei centri storici di Firenze, Pisa o Siena. Qualche apertura è invece prevista per la giornata di Santo Stefano, oltre che, naturalmente, la vigilia di Natale, anche se in qualche caso con chiusura anticipata rispetto ai consueti orari feriali.

I Gigli

A Campi Bisenzio il centro commerciale I Gigli sarà chiuso sia per Natale che per Santo Stefano. Dopo lo shopping della vigilia, si potrà dunque tornare a fare acquisti mercoledì 27 dicembre, secondo il consueto orario 9-22. Per informazioni: igigli.it/orari.

Ikea

Non si potrà fare acquisti all'Ikea nella giornata di Natale. I punti vendita di Sesto Fiorentino e Pisa saranno invece aperti il 24 dicembre, dalle 9 (9.30 a Pisa) alle 18, e il 26 dicembre, dalle 11 alle 19. Per informazioni: ikea.com/it.

Barberino Designer outlet

Chiuso sia a Natale che a Santo Stefano il Designer outlet di Barberino di Mugello. Si potrà rinnovare il guardaroba solo nella giornata della vigilia di Natale, dalle 10 alle 18, oppure dal 27 dicembre, secondo il consueto orario di apertura 10-20.

The Mall

Niente shopping firmato a The Mall nei giorni del 25, 26 dicembre e 1 gennaio. L'outlet di lusso situato a Leccio (Reggello, Firenze) sarà chiuso. L'orario del 24 dicembre è invece dalle 10 alle 17. Dal 27 dicembre torna al consueto orario 10-19.

Valdichiana Village

Il Valdichiana Village, in via Enzo Ferrari a Foiano della Chiana, sarà chiuso il giorno di Natale, ma aperto il 26 dicembre, con orario 10-20. Chiusura anticipata alle 18 per la vigilia di Natale.

Galleria Portasiena

La galleria commerciale Portasiena (di fronte alla stazione di Siena) che, oltre a Pam, Unieuro e Cisalpa, conta 6 ristoranti e 30 negozi, è aperta per Santo Stefano e chiusa per Natale. Il 26 dicembre il supermercato farà orario continuato dalle 8 alle 20.

Parco Levante

Parco Levante, situato in via Gelati a Livorno, sarà chiuso per Natale e Santo Stefano. Il 24 dicembre chiusa la ristorazione a cena, aperti i negozi del centro commerciale dalle 9 alle 20 e la Coop interna dalle 7.45 alle 20.

Maremà

Il centro commerciale Maremà, in via Ecuador a Grosseto, resterà chiuso sia il giorno di Natale che il 26 dicembre. La vigilia di Natale osserverà l'orario 9-19.30. Per informazioni: centromarema.it