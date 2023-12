Cosa fare il 24, 25 e 26 dicembre: feste, mostre e eventi

Firenze, 21 dicembre 2023 – Tre giorni che per molti, anche se non per tutti, saranno di relax, famiglia, tempo libero. Via alle festività natalizie: il 24, 25 e 26 dicembre sono tanti gli eventi da seguire in Toscana.

Per molti sarà il momento di gustare qualcosa di buono in compagnia, altri si dedicheranno al loro hobby preferito. E se moltissimi staranno in famiglia a casa, c’è chi invece ne approfitterà per una gita fuori porta. Ecco dunque un po’ di idee su come trascorrere questi giorni tra mostre e mercatini.

Eventi di tutti i tipi nei giorni di Natale in Toscana

Livorno

"Leonardo da Vinci. Bellezza e invenzione" è la mostra che si tiene fino ad aprile a Livorno, al Museo di Città. In esposizione disegni e opere di Leonardo Da Vinci. Un’occasione importantissima per conoscere da vicino il Genio di Leonardo. Orario: lunedì - venerdì 10 - 19; sabato, domenica e festivi 10 - 21; 24 dicembre e 31 dicembre chiusura alle 20.

Fivizzano

La frazione fivizzanese di Equi Terme presenta "Feste in Grotta a Equi Terme”, un appuntamento suggestivo nell’ambito del presepe vivente che si svolge nella frazione stessa. Sarà possibile visitare le grotte di Equi Terme con caschetto e torcia frontale. Le date: dal 23 al 26 dicembre, alle 14.30 e 16.30. Ingresso 12 euro. Prenotazione consigliata: tel. +39 338 5814482 - [email protected]

Monteriggioni

E’ particolarmente suggestiva la fiaccolata che si svolgerà la sera del 24 dicembre in provincia di Siena e che partirà da Monteriggioni per snodarsi lungo la via Francigena. Il programma: alle 21 ritrovo al Castello di Monteriggioni (parcheggio gratuito). Alle 21.30 partenza della fiaccolata. Alle 23 Santa Messa ad Abbadia Isola nella Chiesa dei Santi Salvatore e Cirino.

Cortona

E’ un vero e proprio spettacolo di luce quello in programma a Cortona, in provincia di Arezzo, nel pomeriggio del 26 dicembre. La Compagnia “I sogni della Fenice” porta in piazza della Repubblica, a Cortona, il suo "Light and Fire Show", un'esibizione con fuochi e luci, un'esperienza visiva coinvolgente e spettacolare. Appuntamento alle 17.

Abbadia San Salvatore

E’ una festa molto conosciuta quella delle fiaccole che si svolge sull’Amiata, a Abbadia San Salvatore, la sera del 24 dicembre. Si tratta di una tradizione millenaria che affonda le sue radici nella Notte dei Tempi, prima dell’anno Mille. Grandi cataste di legno per le vie del paese prenderanno fuoco secondo una tradizione a cui gli abitanti del posto sono molto legati, tradizione che richiama anche tanti turisti.

Castiglion Fiorentino

In provincia di Arezzo, il comune di Castiglion Fiorentino propone un grande programma per le festività natalizie. Tra i vari appuntamenti, nel pomeriggio del 26 dicembre c’è il presepe vivente. Che partirà in centro storico alle 17.15. Tanti i figuranti in costume, per una ricostruzione fede e suggestiva. Sempre a Castiglion Fiorentino, ma il 24 dicembre, dunque alla vigilia di Natale, ci sarà una parata di Natale alle 10.30, mentre nel pomeriggio arriverà Babbo Natale. Il tutto in centro storico.