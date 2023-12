Cenone di Capodanno in Toscana, quanto costa e cosa viene servito nei locali

Firenze, 31 dicembre 2023 – E cenone sia. Molti toscani, anzi moltissimi, trascorreranno la serata dell’ultimo dell’anno nei locali. Che proporranno menu della tradizione a seconda del luogo geografico in cui il ristorante si trova.

Proponendo prodotti della zona di riferimento e riscoprendo così i sapori di casa nostra. Questo si nota leggendo i menu proposti sui social network dai ristoranti. Non sono pochi i locali che stanno rispedendo indietro in queste ore i ritardatari. “Il nostro locale è al completo”, è quello che ci si sente dire se si chiede un tavolo all’ultimo minuto.

I costi

Ma che prezzo hanno i cenoni quest’anno nei ristoranti toscani? Il range varia molto, ma la “forchetta” (in questo caso è proprio il caso di dirlo) vai dai sessanta fino ai cento-centoventi euro. Nella stragrande maggioranza dei casi il vino è incluso. Chiaramente i prezzi variano dal “tema” della cena. Pesce, crudità di mare e tartufo fanno lievitare i prezzi. Quasi tutti i ristoranti propongono, a parte, un menu bambini che ha un costo medio di trenta euro ma può arrivare anche ai cinquanta in alcuni casi.

I piatti di terra

In tutti i casi i menu sono piuttosto articolati. Lo schema più diffuso prevede un cocktail di benvenuto, una serie di antipasti, due primi, un secondo più il dolce. Nel finale, a mezzanotte, in molti casi non mancano cotechino e lenticchie, un classico beneaugurante. Tra gli antipasti di terra, non possono mancare gli affettati accompagnati da bruschetta. Poi risotto o gli immancabili tortelli o ravioli, un classico di diverse zone della Toscana. Per questo tipo di pasta i ripieni sono di vario tipo: patate, ricotta e spinaci, ma anche una tendenza degli ultimi anni, il lampredotto. Tra i secondi di terra trionfa la carne Chianina proposta in diversi modi. Alla brace, oppure sotto forma di brasato.

I piatti di mare

Anche per quanto riguarda i piatti di mare i ristoranti vanno sui grandi classici: dall’astice ai crostacei in genere per quanto riguarda il sugo dei primi piatti, ai carpacci di salmone e pesce spada di antipasto. Per quanto riguarda il secondo, diversi ristoranti propongono la frittura.

Musica e fuochi

In molti ristoranti ci sarà un accompagnamento musicale, che poi si trasformerà in karaoke dalla mezzanotte. Alcuni ristoranti propongono addirittura un piccolo spettacolo pirotecnico. Per chiudere in bellezza questo 2023.