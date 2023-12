Cosa fare a Capodanno 2024 in Toscana, la guida agli eventi

Firenze, 29 dicembre 2023 – Sono tante le proposte per festeggiare il 2024. La musica la farà da padrona, ma non sarà l’unica protagonista della notte più attesa dell’anno. Tanti i concerti a Firenze, a cominciare da quello in piazza della Signoria dove tra gli altri ci sarà anche Diodato. E poi cori gospel in piazza San Giovanni, jazz con Nico Gori e Gianluca Petrella in Santissima Annunziata, in Santa Croce orchestra dal vivo, intrattenimento in piazza del Carmine e tre band itineranti lungo le vie dell’Oltrarno. A Scandicci il concerto di Ginevra Di Marco, Piero Pelù e Bandabardò con un presentatore d’eccezione, Paolo Hendel.

Non solo musica ma anche veglioni. Le atmosfere caraibiche arrivano al Mandela Forum grazie all’evento Havana el grande circo de Cuba. Al Tuscany Hall dove arriva l’appuntamento è con la serata targata “Extranight” con cenone, show, musica dal vivo e fuochi d’artificio. All’Otel di Firenze l’ultimo dell’anno è col party “Fabulous” con cena-spettacolo, all’Hard Rock Cafe il cenone di Capodanno condito dal concerto dei Rock in Movie. Nella grande festa di Capodanno al Tenax la star è Sama' Abdulhadi, la dj palestinese e impavida attivista e femminista. Sarà una 12 ore di musica non stop, che vede in console il padrone di casa Alex Neri con Matthias Miki, Philipp & Cole, George, Black Angus, Basse Frequenze Sound System, Markiz, Kidz e Radiowav (apertura porte ore 22:30, ticket a partire da 35 euro, prevendite dice.fm, ingresso vietato ai minori di 18 anni). Etra gli eventi speciali quelli alla Manifattura Tabacchi di Firenze, al Vivido, al Combo.

Al Parco d’Arte Pazzagli è in programma un Capodanno per famiglie con bambini con lo show di magico Matteo (prenotazioni via Whatsapp al numero 3477335332, info su www.ecorinascimento.com).

Per chi vuole trascorre un Capodanno, l’appuntamento è sulla ruota panoramica. Le grandi attrazioni di Florence Eye rimangono aperte fino all’una di notte. Il 2024 inizia quindi “al top” nell’imponente villaggio natalizio di Firenze: grandi e piccini potranno trascorrere la mezzanotte a bordo della ruota panoramica più alta d’Italia. Rimangono aperte anche la grande pista di pattinaggio, i mercatini e l’area food per brindare un con ottimo vin brulè o riscaldarsi con una cioccolata calda.

Per chi vuole passare un Capodanno al cinema, l’appuntamento è la sera del 31 dicembre all’Astra di piazza Beccaria. Alle 21 apertura porte, seguirà buffet dolce di benvenuto con panettone, pandoro e dolcezze, vini dolci, amari e caffè. Alle 21.30 proiezione del film Past Lives di Celine Song, in versione originale con sottotitoli in italiano. Il film terminerà intorno alle 23.15, dopodiché ognuno potrà brindare all’anno nuovo nel luogo che preferisce.

E poi ci sono le proposte per un Capodanno a teatro. Al Verdi va in scena il musical “Cabaret”, con Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo, a Rifredi si fa “Fiesta” con lo spettacolo che Fabio Canino ha dedicato a Raffaella Carrà. Alla Pergola “La signora del martedì”, tratto dal romanzo di Massimo Carlotto con Giuliana De Sio e Alessandro Haber, mentre il Puccini propone le “Piccole donne Crescono” nella lettura drammaturgica di Chiara Riondino che lo vede protagonista sul palco insieme a Daniela Morozzi e Anna Meacci.

Un Capodanno gourmet speciale: il menu del cenone tra Francia, Perù e tradizione fiorentina. Nel caso in cui abbiate in programma un servizio sulle idee più originali per il menu di Capodanno, vi segnaliamo il nostro menu gourmet per fare il giro del mondo tra Francia, Perù e tradizione italiana senza allontanarsi da Firenze. Aperitivo alla francese con il Dolce Emporio dello chef Fabio Barbaglini, boutique del gusto in San Frediano. Domenica 31 dicembre El Inca, il primo ristorante peruviano di fine dining a Firenze, aperto nel 2015 a Firenze Sud dallo chef Pablo Gugic e dalla moglie Monica, propone un doppio menu tra cui scegliere: carne o pesce secondo la tradizione peruviana, rivisitata in chiave contemporanea. Per il finale dell'anno la storica pasticceria Gualtieri, che ha compiuto 90 anni di gestione familiare riportando i locali di Porta Romana alle atmosfere anni Trenta, propone dolci quanto mai inclusivi, per festeggiare tutti insieme: tutte le preparazioni di Natale, infatti, sono disponibili sia in versione classica che vegan e senza glutine.

A Prato appuntamento con grande party diffuso in tutto il centro storico con concerti e dj set nelle piazze e nei locali. Il centro è suddiviso in quattro macro aree ciascuno dedicato a un decennio musicale: anni Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila. E per il Capodanno dei piccoli c’è un’area dedicata alle famiglie e ai bambini con giochi, spettacoli di strada e animazioni. Inoltre il 1 gennaio si potranno visitare i musei di Prato al prezzo di un euro.

Il Capodanno a Pistoia è in piazza del Duomo ed è dedicato agli anni ’70-’80, con il live show di Radio Mithology dalle ore 23. A Pontedera si esibiranno Rosa Chemical e Rocco Hunt nella piazza comunale.

A Grosseto in Piazza Dante si guarda alla musica del passato con lo spettacolo show live “Icons” e a seguire il dj set di Andrea Mattei di Radio M2O.

Doppio appuntamento a Pisa in Piazza dei Cavalieri. Si parte il 30 dicembre tra danza e musica col “Pisa Next Year Contest” dedicato a giovani artisti emergenti locali. Il 31 dicembre dalle ore 22 il Dj-set di Albertino di Radio Deejay e M2O, lo show case di Fabri Fibra e infine il Dj-set di Ricky Le Roy from Metempsicosi.

Protagonisti a Livorno in Terrazza Mascagni sono i Gary Baldi Bros, mentre al locale The Cage il party di Capodanno senza alcool dedicato a ragazze ragazzi.

Ad Arezzo l’appuntamento è in piazza Sant’Agostino, sul palco si esibiranno Class 125, Gabriele di Scala, Luca Degl’Innocenti e Franky Marsili, infine i britannici Editors.

A Siena si aspetta il 2024 in piazza del Campo, sul palco si alterneranno il duo comico PanPers, Emma Marrone dalle 22 e 45 circa, e poi si balla col dj Angelo di Radio Deejay.

