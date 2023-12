Capodanno 2024, ecco alcune acconciature semplici ed eleganti: idee e consigli

Firenze, 29 dicembre 2023 - Tre acconciature che coniugano eleganza e semplicità. Ecco gli spunti che arrivano dal ‘coiffeur delle dive’ Gino De Stefano, che ha creato per noi tre pettinature interscambiabili, perfette per un veglione elegante, per una festa o per il teatro. Ma allo stesso tempo adatte anche per una festa in piazza.

Gino De Stefano consiglia alle nostre lettrici i migliori look per salutare l'anno nuovo

“Ho realizzato queste acconciature per salutare il nuovo anno all’insegna della classe - dice il pluripremiato hair stylist, per molti anni protagonista del dietro le quinte di Sanremo -. La tendenza è la semplicità. No, dunque, a look eccessivamente elaborati. Facilità e raffinatezza rappresentano un binomio perfetto in fatto di capelli”.

Nella prima proposta, voilà uno “chignon con un ciuffo laterale, che dona un effetto glamour con un pizzico di sapore retrò, grazie alla presenza delle onde”, spiega Gino. Che aggiunge: “Una pettinatura di sicuro effetto, da far risaltare anche con delle belle foto della serata”.

Nella seconda acconciatura, invece, vengono realizzate delle onde ed una piega laterale per poi “portare tutti i capelli da un lato, enfatizzando appunto il movimento dato dai capelli ondulati”, sottolinea Gino, aggiungendo che questo look può essere realizzato “anche coi capelli lisci, soprattutto se il viso è più tondo”. Altrimenti, chi ha un viso più quadrato o rettangolare è bene che prediliga una “forma dei capelli più ondulata, in modo da ammorbidire i lineamenti”.

Terza proposta, un pony tail, molto di tendenza da qualche anno. “Si usa per enfatizzare il viso ed anche per slanciare la figura - consiglia De Stefano -. È un’acconciatura semplicissima, sempre d’effetto, sia realizzata coi capelli lisci che mossi. Per chiudere la coda io ho utilizzato degli Swarovski, in modo da rendere il look più prezioso. Questa pettinatura la consiglio in modo particolare per le feste in piazza. Regala libertà ed è semplicissima da portare”.

Qualche altro consiglio per non passare inosservate il 31? “Beh, si possono applicare dei piccoli strass oppure, ma senza esagerare, degli spray glitterati, per aggiungere elementi di luce e rendere il look più originale”. Quanto alle tendenze per l’anno nuovo, stanno tornando di moda la frangia ed i ciuffetti che incorniciano il viso, ispirati agli anni Settanta. Per i colori, il rosso cowboy sarà il colore dominante anche per tutto il 2024. Poi, a seconda della propria armocromia, caramello, castano nocciola e biondi scuri per chi viene valorizzato dalle tonalità naturali e calde. Biondo ghiaccio invece per chi ha il proprio riferimento in termini di colori nelle stagioni fredde. E, imperdibile, il biondo Barbie per le più modaiole, sull’onda del successo del film e dei look sfoggiati da sempre più celebrities.