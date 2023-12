Capodanno in piazza, tutti gli eventi in Toscana

Firenze, 19 dicembre 2023 – Capodanno in piazza, quest’anno la Toscana propone una valanga di eventi in tutte le città. Ecco una selezione dei più importanti appuntamenti in calendario. Segnalazioni a [email protected].

Firenze

A Firenze arriva Diodato in piazza della Signoria, ospite con una selezione di brani di una serata di musica e spettacolo tra lirica, magia e canto. E sarà proprio piazza della Signoria il centro di una serie di appuntamenti sparsi in città per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. Sei le piazze coinvolte per un Capodanno diffuso, con eventi rivolti a ogni tipo di pubblico: oltre a piazza della Signoria, si farà festa in piazza Santissima Annunziata con il jazz di Circolo Exwide, in piazza San Giovanni con i cori gospel di Musart, in piazza Santa Croce con l’orchestra di Toscana Classica, in piazza del Carmine con l’orchestra pop di Anfiteatro 2010 e in piazza Santo Spirito e Oltrarno con la Marching band itinerante di Music Pool.

Prato

Capodanno 2024 a Prato è un grande party diffuso in tutto il centro storico con concerti e dj set nelle vie, nelle piazze e nei locali cittadini, attraverso generi e stili musicali diversi tra loro. Il centro storico sarà suddiviso in quattro macro aree (corrispondenti agli 'assi' storici dei quartieri di Prato), ognuno dedicato a un decennio musicale differente: anni Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila. Son coinvolti numerosi artisti e gruppi musicali e sono molti i locali che hanno aderito all'iniziativa.

Dalle 23,30 il centro storico di Prato si animerà di musica. In particolare: Anni Settanta in Via Pugliesi con i Fun Cool e in via Settesoldi con i Bandalarga; per gli appassionati di musica Anni Ottanta in via Santa Trinita sarà protagonista il celebre il duo drag Karma B, mentre in Piazzetta Buonamici i Planet Rebel. Gli Anni Novanta saranno invece rappresentati in Via Cesare Guasti con la band Dipende da Sally e in Via Santo Stefano con i musicisti di Riccardo Mori. La musica degli anni recenti sarà invece protagonista in Piazza del Comune con il dj set a cura di Radio Bruno e l'intrattenimento dei Gemelli Siamesi.

Altro elemento distintivo per i festeggiamenti a Prato è il Capodanno dei piccoli, un'area dedicata alle famiglie e ai bambini in cui festeggiare l'arrivo del nuovo anno con giochi, animazione, spettacoli di strada e baby dance.

La festa continuerà nei locali del centro storico che hanno aderito all'iniziativa: Cigarba, Gradisca 1973, La Cova Prato, La Taverna dell'Orco, Locanda del Terzo Tempo, Le Barrique, In Piazzetta Food & Drink, Ozne, Ragiona Manduco Ergo Sum, Todo Bien, Squisio, Murà, Da Tommi Ridammi un bacino, Camelot 3.0, Voglia e' Turnà, Bartat, Il Sindaco, Wallace.

Siena

Il 31 dicembre a Siena in piazza del Campo ci sarà Emma Marrone. Parteciperanno anche il duo comico PanPers e Dj Angelo di Radio DeeJay . L’inizio alle 21.45 circa con i PanPers. Intorno alle 22.45 Emma. Il brindisi di mezzanotte sarà insieme alla sindaca Nicoletta Fabio. Subito dopo, intorno a mezzanotte e mezzo, si ballerà con Dj Angelo.

Arezzo

Russell Leetch e Elliott Lion degli Editors animeranno il capodanno di Arezzo con un dj set fino alle 2. Enzo Scartoni guiderà fino alla mezzanotte. Appuntamento in piazza Sant’Agostino.

Pisa

In piazza dei Cavalieri a Pisa ci sarà Fabri Fibra. Insieme a lui la musica di Radio Dee Jay farà ballare fino a notte fonda con due leggende della consolle: Albertino e Ricky Le Roi.

Lucca

Piazza Santa Maria dalle 22 sarà il palcoscenico di Sabrina Salerno, per dare il benvenuto all’anno nuovo. Prima però spazio al dj Federico Avanzati e alla Auto-Reverse Band. Chiuderà la serata il dj set di Luca Maffei.

Pistoia

Tre eventi a Pistoia. Nel pomeriggio alle 17 al Funaro con lo spettacolo di clown e giocoleria dedicato ai bambini. Poi Peppe Servillo & Solis String Quartet al Teatro Manzoni (21,30) con un concerto dedicato a Renato Carosone. In Piazza Duomo dalle 23 (ingresso libero) “Capodanno ‘70-80″ con Radio Mitology.

Campi Bisenzio

Il Collettivo dei lavoratori della Fabbrica GKN di Campi Bisenzio per il 31 dicembre organizza “Fino a che ce ne sarà” un Capodanno 2024 che sarà davvero speciale all’insegna della musica. In concerto The Magnetics (componenti degli Shandon) e i Meganoidi. A seguire il djset di Geppi Cuscito dei Casino Royale e Mauràs e Tenore e dj Muffa. Serata a ingresso libero.

Livorno

Alla Terrazza Mascagni fuochi d’artificio e dj set a cura di The Cage e il concerto dei Gary Baldi Bros.

Massa

A Marina di Massa palco in piazza Betti con festa e animazione a partire dalle 21,30. Aprirà la serata il rapper Mudimb quindi toccherà direttamente a dj Mitch di Radio 105 accompagnato da un corpo di ballo e animazione annessa. Chiude l' evento direttamente da Radiostudio+ Patrik Ray Pugliese.

Grosseto

A partire dalle 21 in piazza Dante tutti a festeggiare. Ad aprire la serata saranno i Revue, emergente band grossetana, composta da Giovanni Laschi alla voce, Pietro Morgione alla chitarra solista, Filippo Migliorini al basso, Lorenzo Camaiani alla batteria e Lorenzo Del Bravo alla seconda chitarra. A seguire sarà lo spettacolo show live “Icons” formato da: Irene Tortora (voce lead), Beatrice Regillo (sax e cori) Massimiliano Terranzani (chitarra), Federico Storai (batteria), Andrea Buccella (tasterie), Alessio Lanforti (sax), Vanessa Guadagno (trombone), Mirco Pieri (tromba), Ilaria Pinelli (violino), Enrico Mega (basso), Marika Maffettone (ballerina), Sabrina Mastrangelo (ballerina), Pierluigi Grandini (ballerino), Mattia Raggi (ballerino e coreografo), Martina Mania (ballerina). Un viaggio attraverso le decadi della musica pop, dal fervore degli anni ’90 fino ai giorni odierni. Infine, ballo con Andrea Mattei di radio M2o.

Portoferraio

Chi sceglie l’Isola d’Elba per il capodanno potrà festeggiare insieme allo staff di Radio 105 con “I Love Formentera” con Paolino, Paul Zak in consolle e un corpo di ballo.

Viareggio

Festa (ovviamente) in piazza Mazzini con i MamaLover, dj set con gli artisti di M2O i comici Paolo Migone e Matteo Cesca. Mattatore della serata la voce del Carnevale Daniele Maffei. Appuntamento a partire dalle 22.

Lido di Camaiore

APpuntamento al pontile. Dopo le 18 Radio Bruno con dj dal palco allieterà l’aperitivo e la cena della passeggiata. Alle 22 la band Be Kind Rewind. Dopo la mezzanotte si continuerà a ballare con musica dal vivo e intrattenimento.

Pontedera

Rosa Chemical e Rocco Hunt sono i nomi della notte di Capodanno a Pontedera sul palco del Piazzone.

Volterra

Capodanno in piazza dei Priori a Volterra sul tema "A tutto '80 - '90", con Sergio Friscia, Dj Ketty Passa e Total Black Band. Appuntamento dalle 22.30 in poi.