Cade dalla barca tra Pianosa e l’Elba: velista disperso, le ricerche e l’appello degli amici

Portoferraio, 24 settembre 2025 – Ricerche della Guardia Costiera per un velista che sarebbe caduto dal suo trimarano nella notte tra lunedì e martedì tra Pianosa e l’Elba. L’uomo, Jean Christian Blanc, 47 anni, sembra stesse rientrando in Corsica quando c’è stato l’incidente. L’allarme è scattato dopo che la sua barca è stata trovata alla deriva, senza nessuno a bordo. Si ipotizza dunque una caduta in mare. La Guardia Costiera ha fatto scattare le ricerche con un elicottero e con imbarcazioni.

Sono in campo soccorsi sia italiani che francesi. E c’è un appello degli altri amici velisti di Blanc. “Navigava in solitaria – si legge in un appello – Si suppone che sia caduto tra l’Elba e il sud di Pianosa, mentre stava rientrando in Corsica. Il trimarano, un Dragon Fly 35 di nome Hacuna, è stato ritrovato ieri pomeriggio, martedì, nei pressi di Montecristo. Senza il suo capitano. Se qualcuno che naviga in quella zona ha informazioni da comunicarci, vi preghiamo di condividerle tramite questo WhatsApp”.