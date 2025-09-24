Arezzo, 24 settembre 2025 – "Parcheggio consapevole": progetto prorogato

È stata prorogata fino alla fine dell'anno scolastico 2025/2026, ovvero fino al 10 giugno 2026, la sperimentazione del progetto "Parcheggio consapevole" che prevede una modifica delle tariffe del servizio parcheggi a pagamento, con l'introduzione di un "periodo di gratuità" nelle fasce orarie di ingresso/uscita dalle scuole, al fine di contrastare il fenomeno della sosta fuori dagli spazi regolamentati. In particolare sono previsti: un "periodo di gratuità" prolungato tra le ore 7:45 e le 8:30 e tra le ore 13:00 e le 13:45 nei parcheggi "Mecenate" e "Baldaccio", un "periodo di gratuità" prolungato tra le ore 13:00 e le 13:45 e tra le ore 16:35 e le 17:20 e, limitatamente al sabato, dalle dalle 12:00 alle 12:45, nel parcheggio di piazza Fanfani. Prevista inoltre la possibilità per chi espone un apposito contrassegno rilasciato dagli istituti scolastici di parcheggio gratuitamente, nelle fasce orarie 8:00-8:30, 13:00-13:30 e 16:00-16:30 in alcune aree di sosta a pagamento poste lungo strada e più precisamente: parcheggio di via Monte Cervino per la scuola "Montebianco", parcheggi di Piazza S. Andrea, via Trento e Trieste e via Sansovino per la scuola "Pio Borri", parcheggio di via Pietro Aretino le scuole parificate, parcheggio di via Rismondo per la "IV Novembre", parcheggi di via Signorelli e via Guadagnoli (tratto compreso da via Crispi e via Garibaldi) per la primaria "Pio Borri", parcheggio di Campo di Marte per la primaria "Masaccio", parcheggi di via Guelfa per la media "IV Novembre", parcheggi di via M. Perennio per il Liceo Scientifico "F. Redi" (solo nella fascia oraria 13:00-13:45).