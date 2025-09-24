Cpr in Toscana, il governo accelera. Giani attacca: “Non li vogliamo”, ma Tomasi: “Ipocrita dire di no”

Firenze, 24 settembre 2025 – Eccome se si scalda l’arena politica sui centri di permanenza per il rimpatrio (cpr) in Toscana. Perché sì, sulla base delle norme vigenti il migrante irregolare è trattenuto in un cpr a seguito di una convalida del giudice ed è libero di lasciare il centro e l’Italia se accetta il rimpatrio nel paese d’origine. Ma la scintilla è stata l’annuncio di inizio settimana del fedelissimo di Giorgia Meloni, Giovanni Donzelli: non uno, bensì due cpr (con localizzazione ancora fumosa). “Si farà anche senza l’ok della Regione e così andrà, ho chiesto personalmente al ministro degli Interni di proseguire come avevamo promesso”, lo strappo del responsabile dell’organizzazione di FdI. Tanto che, puntualmente, è trapelata ieri l’indiscrezione romana secondo cui il ministro Piantedosi avrebbe in programma di realizzare in Toscana, come a Trento e in Emilia, un cpr ad hoc per immigrati irregolari con precedenti specifici.

“La struttura – batte l’agenzia Adnkronos – sarà riservata al rimpatrio di stranieri che hanno commesso reati gravi, come quelli connessi nell’ambito dello spaccio di droga e della violenza sessuale”. Esultano i sindaci di centrodestra di Arezzo, Siena e Grosseto: “Il governo ha ascoltato e raccolto l’appello dei sindaci per la tutela della sicurezza dei cittadini. La soluzione ci auguriamo venga messa in atto al più presto”, ringraziano Alessandro Ghinelli, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Nicoletta Fabio. E la Regione? Risponde picche. “In Toscana non li vogliamo – tuona il governatore uscente Eugenio Giani, candidato al bis –, tantomeno senza che ci sia una riforma di queste strutture. Il fatto che il centrodestra si concentri sui cpr denota che questo governo, che del resto non ha nemmeno avuto il coraggio di scegliere un ministro toscano, considera la nostra regione in un modo che non è accettabile. Non hanno funzionato, sono stati oggetto in questi ultimi mesi di inchieste della magistratura, di fatti di violenza, di fatti di sopraffazione”.

Parere opposto per lo sfidante alla presidenza, Alessandro Tomasi, secondo il quale è “un’ipocrisia” dire di non volerlo “quando poi ogni giorno dalla Toscana partono decine di pattuglie che portano in un cpr di un’altra regione le persone fermate perché hanno commesso crimini importanti”. Per il sindaco FdI di Pistoia, intervenuto ai microfoni di Novaradio, “serve un centro piccolo, umano, che funzioni, non un lager. Mettiamoci d’accordo: vuoi lavorare e vuoi essere integrato? Vieni in Italia. C’è bisogno di ragazzi e uomini che hanno voglia di lavorare, costruire famiglia, scappare anche da condizioni di vita difficili. Ma se vieni e spacci, uccidi, delinqui, è il caso che tu venga rimpatriato anche per rispetto a quelli che vengono per integrarsi”.

Musica per le orecchie del vice coordinatore di FdI Francesco Michelotti (“Lo faremo subito, Giani pensa solo alla salute di chi spaccia”), meno per il braccio destro di Elly Schlein Marco Furfaro: “La maggioranza ha respinto il nostro emendamento alla Camera per finanziare il Meyer di Firenze. È una scelta politica: nello stesso giorno in cui il governo in Toscana annuncia risorse e nuove strutture per i cpr, per chi cura i bambini non si trova un euro”.