“Io e Meredith, due vittime”: Amanda Knox si racconta nel podcast di Gwyneth Paltrow

Perugia, 23 novembre 2025 – “Io e Meredith eravamo entrambe vittime”. Così Amanda Knox si racconta, parlando della sua vicenda giudiziaria (che l’ha vista prima condannata, poi assolta definitivamente dall’accusa di aver ucciso Meredith Kercher) nel più hollywoodiano di tutti i podcast, quello condotto dall'attrice e imprenditrice Gwyneth Paltrow.

Il tutto mentre Hollywood programma eventi per promuovere la serie sul caso giudiziario che derivò da quell'omicidio (in onda ogni mercoledì fino al 1 ottobre su Disney+).

«Ci hanno sempre messe l'una contro l'altra, quando in realtà eravamo entrambe vittime delle stesse circostanze», dice Knox riferendosi alla sua coinquilina Meredith Kercher, uccisa a Perugia nel 2007. Lo fa nella puntata di 'Goop' del 17 settembre: «Eravamo due ragazze venute da fuori, che studiavano in una piccola città nel cuore verde d'Italia, e solo una sopravvive: questa era la storia che volevano raccontare».

Nella conversazione con l'attrice, l'ex studentessa di Seattle - oggi anche produttrice della serie Hulu - si definisce «vittima del sistema giudiziario», ricordando «le 53 ore di interrogatorio in appena cinque giorni senza alcun supporto legale». Fa anche il nome del pm titolare delle indagini, Giuliano Mignini, accusandolo di non aver rispettato i suoi diritti: «Non avevo un avvocato e le mie dichiarazioni non sono state registrate. Gli inquirenti mi dicevano che non ero indagata, per loro ero solo una testimone». Il podcast ha scatenato polemiche nei confronti dell'attrice americana. I commenti dei fan considerano quantomeno dubbia la scelta dell'ospite, uno commenta: «Shame on you», «Vergognati». Paltrow, invece, ha detto che questa intervista le ha insegnato molto sulla resilienza e che «resterà con me a lungo».