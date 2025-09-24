Arezzo, 24 settembre 2025 – L'opera “La pace fa bene al cuore” di Lucio Minigrilli per Papa Leone XIV
Il dono durante l'udienza di sabato 27 settembre alla quale parteciperà l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo
Si chiama “La pace fa bene al cuore” l'opera dell'artista Lucio Minigrilli che l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo consegnerà a Papa Leone XIV nell'udienza di sabato 27 settembre in Vaticano. L'opera è stata presentata in anteprima nella sede OPI dall'artista e dal Presidente Giovanni Grasso. "L'idea che ci ha ispirato - ha spiegato Minigrilli - è stata quella di trasmettere un messaggio di pace universale in un momento storico nel quale questo concetto è purtroppo fortemente in discussione. Il titolo che abbiamo dato, La pace fa bene al Cuore, intende significare sia la parte emotiva che quella del cuore inteso come organo vitale che in momenti di stress e di ansia va in sofferenza. L'iconografia scelta è quella delle piume come sintesi della pace dell'uomo intesa come dono che viene dall'alto, insieme alle spighe di grano che sostengono il Sacro Cuore di Gesù con la sua simbologia classica con una fiamma, i raggi di luce e la corona della passione ai quali ho voluto aggiungere anche una vena sanguigna, elemento comunque già presente in opere del passato. La statua è in bronzo ed è realizzata con la tecnica della cera persa, mentre la base è in travertino Tivoli, tipico proprio di Roma”, conclude Lucio Minigrilli.