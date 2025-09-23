Arezzo, 23 settembre 2025 – All Stars Arezzo Onlus alla prima edizione del Meeting Internazionale MATP. La di Special Olympics è in programma nella città portoghese di Seixal da giovedì 25 settembre manifestazione

All Stars Arezzo Onlus alla prima edizione del Meeting Internazionale MATP - Motor Activity Training Program. La manifestazione, inserita nel circuito Special Olympics, è in programma nella città portoghese di Seixal da giovedì 25 a domenica 28 settembre e offrirà un'occasione di confronto per atleti e atleti con gravi disabilità intellettive provenienti da tutta Europa. Tra i tre convocati dalla nazionale italiana sarà presente anche Melania Padovano di All Stars Arezzo Onlus insieme alla sua allenatrice Stella Moretti che, alla vigilia della partenza, ha simbolicamente ricevuto l'abbraccio e l'augurio della città tramite il vicesindaco Lucia Tanti. «All Stars Arezzo Onlus - ha commentato il vicesindaco Tanti, - rappresenta un motivo di orgoglio per la nostra città, portando avanti da anni un lavoro straordinario che coniuga professionalità, passione e inclusione offrendo opportunità concrete a persone che altrimenti rischierebbero di rimanere ai margini. La convocazione in nazionale di Melania è un riconoscimento meritato che testimonia quanto lo sport possa essere strumento di crescita e valorizzazione delle capacità di ciascuno, senza barriere. Arezzo è con loro e farà il tifo per questa bellissima avventura internazionale».