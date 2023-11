Black-out in Toscana, tecnici al lavoro per riportare l’elettricità nelle case

Firenze, 3 novembre 2023 – Lavorano senza sosta i tecnici di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, per potenziare ulteriormente il numero di risorse messe in campo per mitigare l’effetto dell’eccezionale ondata di maltempo che sta interessando la Toscana. E-Distribuzione, si legge nel comunicato diffuso dal gruppo, si trova a operare di fatto in condizioni di emergenza climatica eccezionale, a seguito delle intense piogge e dei venti di burrasca che hanno provocato l’esondazione di fiumi, nonché smottamenti e cadute di alberi, causando talvolta difficoltà di accesso ai luoghi colpiti per la viabilità interrotta in vaste aree della regione.

Alle ore 16.30 di venerdì 3 novembre il numero delle utenze disalimentate era sceso a circa 20mila, rispetto alle 48mila registrate in precedenza. Per fronteggiare le conseguenze dei blackout, il contingente attivo da ieri è stato incrementato per un totale di 480 persone, provenienti anche da altre Regioni. Per limitare i disagi ai cittadini, in attesa di terminare le riparazioni, l’azienda ha messo in campo circa 70 gruppi elettrogeni utilizzati per le rialimentazioni d’emergenza.

Tutti gli interventi sono realizzati in costante coordinamento con le Istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione Civile Regionale. E-Distribuzione assicura di garantire il suo impegno vigoroso e costante nel continuare ad operare al massimo delle sue possibilità, con ogni mezzo, fino al completo ripristino del servizio elettrico compatibilmente con l’evoluzione dell’eccezionale ondata di maltempo.

E-Distribuzione ricorda che è possibile avere informazioni in tempo reale sui guasti e monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, attraverso la “mappa delle disalimentazioni” disponibile sul sitoweb di e-distribuzione. Per segnalare un guasto è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile utilizzare la app E-Distribuzione ed il chatbot Eddie presente sempre sul sito internet dell’azienda.