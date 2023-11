Maltempo, decine di alberi caduti in Toscana. Frane e disagi alla viabilità

Firenze, 3 novembre 2023 – Il maltempo flagella la Toscana. Centinaia gli interventi effettuati dalla macchina dei soccorsi soprattutto nelle zone alluvionate di Campi Bisenzio, Prato, in Versilia e a Marina di Pisa, dove il mare ha allagato le strade e nel Pistoiese. Queste le zone più colpite dalla furia dell’acqua. A Firenze non sono mancati disagi per via di alberi caduti in diversi punti della città (l’articolo con i dettagli). Sono poi decine gli alberi caduti nelle ultime ore sulla provincia di Massa Carrara. Tra le aree maggiormente colpite ieri sera c'è il Comune di Fivizzano, con la Protezione Civile e gli operatori comunali in azione da ieri pomeriggio per ripulire il manto stradale dalla caduta di alberi e da frane con massi. Si registrano anche smottamenti di piccola entità.

A Empoli, tra Marcignana e Ponte a Elsa è crollato un grosso arbusto: il crollo ha comportato la chiusura della viabilità per qualche ora. Situazione simile nel Senese: sulla provinciale che conduce da San Piero in Barca a Castelnuovo Berardenga un grosso albero caduto questa notte ha completamente invaso la sede stradale bloccando il passaggio. A Montepulciano pini e rami caduti hanno sollevato allarme ma fortunatamente non si registrano persone coinvolte.

Attive le frane e gli smottamenti in Valle del Serchio dove i cedimenti hanno creato disagi alla viabilità.