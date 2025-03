Un prete immerso tra la gente, parte la causa di beatificazione di padre Luigi Ricci, Servo di Maria

Viareggio, 15 marzo 2025 – A dieci anni dalla morte, avvenuta il 31 gennaio 2015 in fama di santità, prende il via la causa di beatificazione per padre Luigi Ricci appartenente all’Ordine dei Servi di Maria (Osm).

La sua vita per 45 anni si è legata alla diocesi di Lucca e, in particolare, a Viareggio, dove arrivò nel 1970. Prima come rettore della chiesa dei Sette Santi in Darsena, porzione della parrocchia di Sant’Andrea curata dai Servi di Maria, poi dalla metà degli anni ’80 direttamente nella comunità di S. Andrea.

L’apertura della causa avverrà mercoledì 19 sotto la presidenza dell’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti.

Alle 17 nella sala del Cinema centrale sarà dato il via alla causa con le nomine e i giuramenti di rito dei componenti degli organi preposti per questa fase diocesana della causa; poi alle 18.30 nella basilica di Sant’Andrea ci sarà una concelebrazione eucaristica di ringraziamento.

“La memoria di padre Maria Luigi Ricci – si legge nell’Editto ufficiale di indizione della causa, firmato da monsignor Giulietti – è ancora viva nella mente e nel cuore di molti fedeli, che ne hanno apprezzato intelligenza, carismi e spiritualità. La vita di padre Ricci è stata caratterizzata dall’impegno nel campo della formazione dei giovani candidati all’Ordine e da una profonda esperienza di missioni popolari; ha esercitato con mitezza la cura pastorale a Viareggio e si è dedicato con molto zelo al servizio di molte persone piagate nello spirito; è stato ricercato confessore e consigliere. Accogliendo l’istanza del postulatore, fra Franco M. Azzalli – prosegue il vescovo – decretiamo l’introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione di padre Luigi e ordiniamo che se ne apra il Processo sulla vita, virtù e fama di santità, a norma della vigente legislazione per le cause dei Santi”. Per questa causa, l’arcivescovo ha istituito il Tribunale nominando: don Renato Monacci giudice delegato; don Daniele Martinelli promotore di giustizia e don Rodolfo Rossi, notaio attuario.

Nello stesso Editto, infine, si invitano i fedeli a inviare documenti, testimonianze o notizie di eventuali grazie ricevute al Tribunale istituito, come riferire anche eventuali circostanze contrarie alla fama di santità. Accanto al postulatore, e al Tribunale, ci sarà anche una Commissione storica incaricata di ricostruire la biografia di padre Luigi Ricci.

Nel 2015, l’allora priore generale dell’Ordine dei Servi di Maria fra Gottfried Maria Wolff così lo descriveva: “Potremmo dire che la frase che caratterizzava il suoapostolato era: ‘Non insegnate l’amore di Dio senza amare, non amate senza insegnare l’amore di Dio””. Padre Luigi si legò in modo indissolubile a Viareggio, sia per il suo ufficio di rettore della chiesa dei Sette Santi Fondatori in Darsena, sia per essere stato vice parroco della parrocchia di Sant’Andrea, ma soprattutto per il suo ufficio di esorcista diocesano, confessore e guida spirituale, divenendo un vero punto di riferimento.