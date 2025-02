L’immagine dell’alluvione vista dal satellite. Elba, firmato lo stato di emergenza regionale

Elba (Livorno), 18 febbraio 2025 – Il riversamento di grandi quantità di sedimenti trasportati dai fiumi. Ecco quello che si vede dallo spazio quando si verifica un’alluvione. Il satellite Sentinel-2 di Copernicus, il programma di osservazione della Terra gestito da Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea, ha catturato l’immagine della costa e dell’Arcipelago toscano colpiti dai violenti temporali dello scorso 16 febbraio.

Le immagini dal satellite Sentinel-2 di Copernicus

Le piogge intense hanno infatti provocato allagamenti e smottamenti. A Portoferraio, ad esempio, sono caduti oltre 65 millimetri di pioggia in un'ora. Anche nella provincia di Grosseto, tra i comuni di Orbetello e Albinia, molte abitazioni sono rimaste isolate perché le acque alluvionali hanno reso impraticabili le strade: squadre di soccorso sono state inviate per aiutare i residenti intrappolati nelle loro case o nelle auto, e per aiutare a rimuovere i detriti.

Copernicus fornisce dati essenziali per monitorare le inondazioni, sia durante gli eventi che per valutarne le conseguenze su comunità ed ecosistemi. La missione Sentinel-2 è formata da due satelliti gemelli posizionati nella stessa orbita a 786 chilometri di altitudine, che hanno il compito di osservare i cambiamenti che avvengono sulla superficie terrestre nelle bande del visibile e dell'infrarosso. Le possibili applicazioni vanno dal monitoraggio della vegetazione, del suolo e dei bacini idrici, all'osservazione delle vie navigabili interne e delle aree costiere, fino alla gestione dei disastri naturali.

Elba, firmato lo stato di emergenza regionale

Intanto il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, insieme all’assessora alla protezione civile Monia Monni, ha incontrato i sindaci dei comuni di Portoferraio, Rio, Marciana e Marciana Marina per una valutazione dei danni subiti in seguito al recente nubifragio. In loro presenza, fa sapere Giani, "ho firmato la dichiarazione dello stato di emergenza regionale per i comuni dell'Elba e per gli altri territori interessanti dagli eventi meteorologici degli ultimi giorni".

Nella prossima seduta di Giunta, aggiunge, "sarà predisposta una proposta di legge, da sottoporre al Consiglio regionale, finalizzata ai ristori delle famiglie che hanno subito danneggiamenti. Un ristoro fino a 3mila euro a famiglia". È stato convenuto che nei prossimi giorni i tecnici della protezione civile si recheranno presso i luoghi del nubifragio per una attenta valutazione dei danni e degli interventi necessari per il ripristino dei servizi essenziali e della viabilità.