Elba, danni peggiori del previsto nelle località più amate: Le Viste e Biodola nei guai per fango e frane

Elba (Livorno), 15 febbraio 2025 – A quarantotto ore dall’alluvione del 13 febbraio, Portoferraio scopre che la conta dei danni è molto più pesante di quanto si potesse pensare. Il lavoro di monitoraggio sul territorio dei tecnici del comune e della Protezione Civile, seguiti costantemente dall’amministrazione comunale, ha messo in evidenza due grosse criticità che potrebbero avere serie conseguenze, se non affrontate e risolte tempestivamente.

Biodola, criticità per le frane

La prima riguarda la strada che porta alla località balneare della Biodola. Una serie di frane ha evidenziato una criticità all’altezza di un piccolo ponte. I sopralluoghi dei tecnici del Comune hanno evidenziato che il terreno sottostante il manto stradale ha ceduto e in parte sta ancora cedendo, con una situazione che potrebbe comprometterne la staticità. Per il momento è stato istituito un senso unico alternato all’altezza del cedimento, ma sarà necessario un intervento importante in quanto la strada sopporta, soprattutto in estate, un carico veicolare di migliaia di autoveicoli che transitano in direzione di una delle più importanti località turistico-balneari dell’intera isola.

8 foto Elba, danni peggiori del previsto. Fango e frane, le foto (Immagini Valerie Pizzera)

Smottamenti alla spiaggia delle Viste

Il secondo problema si è verificato alla spiaggia delle Viste. Una serie di smottamenti ha trascinato con sé a valle gran parte della strada che scende verso una delle spiagge più care ai portoferraiesi, rendendola praticamente non solo inaccessibile, ma quasi impossibile da ricostruire sul tracciato originale, con conseguenze letali non solo per i titolari dell’attività che si trova sulla spiaggia ma anche per la sua semplice fruizione. Anche qui sarà necessario un intervento importante e finanziariamente molto impegnativo.

Sia alla Biodola che alle Viste, oltre che in altre località danneggiate in modo meno importante, è previsto un sopralluogo dei tecnici del Genio Civile della Regione Toscana e di un geologo di fiducia dell’Amministrazione Comunale che avverrà già nella giornata di lunedì 17 gennaio. Intanto, nella riunione di sabato 15 febbraio, la Giunta Comunale ha deliberato la richiesta stato di emergenza alla Regione Toscana per il territorio del comune di Portoferraio.