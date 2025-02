Alluvione all’Elba, danni gravi a famiglie e aziende. Blackout delle idrovore crea parte del disastro

Portoferraio (Livorno), 15 febbraio 2025 - Sempre in prima fila, il sindaco di Portoferraio Tiziano Nocentini, ha seguito da vicino le operazioni di soccorso fin dalle prime ore pomeridiane del 13 Febbraio, quando l’alluvione ha colpito Portoferraio. Nella giornata del 14, un impeccabile primo cittadino si è recato a sostenere le persone colpite dallo straordinario evento.

Si cerca di liberare case e strade dal fango a Portoferraio: tanti i volontari che sono scesi in campo per aiutare

“Non ci sono né feriti, né dispersi e di questo sono contento, perché devo dire che la macchina organizzativa ha funzionato perfettamente grazie a tutto il personale e ai volontari, ma i danni sono numerosissimi, sia a famiglie e attività private che alle scuole pubbliche e alla stessa biblioteca comunale, che aveva già subito un danno al solaio e adesso è completamente inagibile - spiega, senza tralasciare la spinosa questione dell’arresto delle pompe”.

“La peggiore criticità è stata quella della zona del Carburo che si trova ad un livello inferiore rispetto alla rete stradale. Proprio per questo nel tempo è stata creata una vasca con due pompe che raccolgono l’acqua e la portano via, purtroppo, forse a causa del fango o di un temporaneo black out, le pompe si sono bloccate e si sono riattivate solo più tardi, generando una sorta di piscina che ha creato l’allagamento”.

Tiziano Nocentini, sindaco di Portoferraio, ha spiegato cosa è accaduto nei momenti dell'alluvione

Sempre in via del Carburo è stata evacuata la scuola “Elba Danza”, da dove i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo 12 bambini e 3 insegnanti rimasti bloccati dall’acqua.

“Anche quelli sono stati momenti di grande tensione, ma fortunatamente Grazie sì Vigili del Fuovo, senza conseguenze” – ha concluso Nocentini, che per tutta la giornata ha continuato a dare il suo contributo agli interventi.