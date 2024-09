Allerta meteo arancione in Toscana e Liguria, gialla in Umbria. Temporali e vento forte: la mappa del rischio

Firenze, 8 settembre 2024 – Una domenica, quella di oggi 8 settembre, caratterizzata dall’allerta meteo estesa e prolungata in Toscana, Liguria e Umbria.

Domenica 8 settembre, la mappa del maltempo in Toscana

L’allerta riguarda territori in tutte le province toscane: dal litorale centro settentrionale della Toscana pioggia e temporali si estenderanno all'intera costa e alle zone interne. L'allerta arancione è prevista dalle 7 di stamani alle 6 di lunedì 9 nelle zone di Valdarno inferiore, foce dell'Arno, costa settentrionale fino alla foce del Serchio, Versilia e isole; all'interno Lunigiana, Garfagnana, Serchio e Lima, Lucchesia.

Allerta arancione poi dalle 17 di questo pomeriggio nella valle dell'Arno, nel Pistoiese (Bisenzio e Ombrone), Reno, Valdarno superiore e fiorentino, Valdelsa e Valdera, nel Grossetano (Fiora e Albegna), Etruria, Mugello, Val di Sieve. Nel resto della Toscana allerta gialla.

Nel pomeriggio di domenica è possibile una breve pausa delle precipitazioni, salvo che sul nord ovest e sulla costa, dove saranno ancora possibili temporali sparsi, che torneranno intense e a forte carattere temporalesco a partire dalle zone di nord ovest e in rapida estensione al resto della regione. Possibili anche forti raffiche di vento e locali grandinate.

Lunedì 9 settembre, le zone interessate

Fenomeni in attenuazione nella serata tra domenica e lunedì, 9 settembre. In particolare per Firenze, così il Centro funzionale regionale come riporta il Comune, allerta arancione per pioggia, pericolo di temporali forti e conseguente rischio idrogeologico/idraulico (con possibili esondazioni, allagamenti e smottamenti) nel cosiddetto reticolo minore che comprende i corsi d'acqua secondari, in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. L'area interesssata riguarda sia il comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

“La sala operativa della protezione civile del Comune di Firenze sarà attiva sull'arco completo delle ventiquattro ore e l'attività di monitoraggio continuerà fino a quando le condizioni meteorologiche lo renderanno necessario”.

A causa dell'allerta a Livorno domani è prevista la chiusura di parchi, cimiteri, dei centri diurni e del canile comunale. A Prato il Comune ha annullato tutte le manifestazioni in programma dal pomeriggio di domani: l’ostensione della sacra cintola si terrà infatti durante la mattinata, mentre il corteggio è stato annullato insieme agli eventi a esso correlati ovvero il Settembre a Prato in piazza del Mercato Nuovo, il Luna Park in viale Marconi, l'evento enogastronomico a Palazzo Datini.

L'Unione dei Comuni Valdichiana Senese ha attivo il Centro Intercomunale di Protezione Civile che i cittadini possono contattare per eventuali segnalazioni in merito a situazioni di criticità in atto.

A Massa in via precauzionale è disposta con ordinanza la chiusura di cimiteri, parchi pubblici e impianti sportivi all'aperto. Ad Aulla chiusura di centri di socializzazione e/o aggregazione comunale, i cimiteri, gli impianti sportivi ed i parchi pubblici comunali.

A Carrara fino alla mattina di lunedì 9, e comunque fino a cessata o ridotta allerta meteo, la sindaca ha disposto la sospensione dello svolgimento dei mercati, di tutte le manifestazioni e attività di intrattenimento aperte al pubblico svolte all’aperto e dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, il servizio educativo “Verde Magico” e l’Accademia di Belle Arti. L’ordinanza prevede, inoltre, la chiusura dei cimiteri comunali, dei parchi pubblici, degli impianti sportivi, degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere.

A Viareggio sono chiuse le pinete e il viale dei Tigli. Il festival dello sport città di Viareggio in viale Capponi, nella pineta di ponente, è stato limitato al sabato mentre è stato annullato il programma di domenica.

A Livorno per la giornata di domenica 8 settembre è prevista la chiusura dei centri diurni, dei parchi, dei cimiteri e del canile comunale. Chiusura di giardini pubblici, impianti sportivi e cimiteri anche a Portoferraio.

In Liguria

Allerta meteo di colore arancione sul centro levante della Liguria dalla mezzanotte di sabato 7 settembre fino alle 16 di domenica 8 settembre. Lo annuncia l'Arpal che dalle 20 fino alla mezzanotte, quando appunto l'allerta salirà di livello, ha emanato un’allerta gialla. A preoccupare è il passaggio, previsto per oggi pomeriggio, del fronte vero e proprio che porterà anche precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale. Permane la possibilità di nuove strutture temporalesche.

A Sarzana disposta, per tutta la durata dell’allerta, la chiusura degli impianti sportivi, dei parchi pubblici, dei cimiteri, degli stabilimenti balneari, delle spiagge libere e libere attrezzate. La sospensione degli eventi culturali, spettacoli, eventi, mercatini e sagre su suolo pubblico, con indicazione agli operatori interessati a ultimare le attività di smontaggio e sgombero delle strutture entro l’inizio dello stato di allerta. Il divieto di balneazione su tutte le spiagge e scogliere del litorale. Per qualsiasi segnalazione, contattate il Centro Operativo Comunale allo 0187614250.

In Umbria

Piogge e temporali anche in Umbria. Il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse anche per il centro Italia. I temporali riguardano anche l’Umbria. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi l’allerta gialla su tutta la Regione.