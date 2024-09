Allerta meteo, corteggio annullato e ostensione anticipata

Prato, 7 settembre 2024 – A causa dell’allerta meteo prevista per domani 8 settembre è stato annullato a Prato il Corteggio storico e tutti gli eventi pubblici a esso collegati. L’allerta è gialla dalle 7 alle 17 domani e arancione dalle 17 di domani fino alle 6 di lunedì 9 settembre. Di conseguenza il Comune ha annullato tutte le manifestazioni in programma a partire dal pomeriggio. Non si svolgeranno quindi il Settembre a Prato in piazza del Mercato Nuovo, il Luna Park in viale Marconi, l'evento enogastronomico a Palazzo Datini. Mentre la partita sul Lungobisenzio non verrà annullata perché si terrà alle 15 e si concluderà prima dell'inizio del codice arancione.

Per quanto riguarda l'Ostensione del Sacro cingolo mariano verranno attuate alcune modifiche il programma. Il rito non sarà officiato la sera, come previsto dal programma, ma viene anticipato alle 18 nella cattedrale di Prato. Dopo la recita del rosario e il canto dei vespri solenni, a partire dalle ore 17, la preziosa reliquia mariana verrà mostrata alle autorità e ai fedeli presenti in chiesa secondo quanto prevede l’antico rito: per tre volte dal balcone interno, detto del Ghirlandaio, e per tre volte all’esterno, su piazza Duomo, dal pulpito di Donatello. A officiare la celebrazione sarà monsignor Giuseppe Mani, arcivescovo emerito di Cagliari.

Rimangono invariati gli orari del mattino: domani alle 10,30 in cattedrale ci sarà il solenne pontificale della Natività di Maria, presieduto da monsignor Giuseppe Mani e concelebrato dal vescovo di Prato monsignor Giovanni Nerbini e dal clero diocesano. Al termine, come da tradizione, l’amministrazione comunale donerà alla Diocesi i ceri per illuminare la Cappella del Sacro Cingolo.