Rischio idrogeologico e temporali forti: scatta l’allerta arancione in Toscana. La mappa delle zone a rischio

Firenze, 7 settembre 2024 – Scatta l’allerta arancione in Toscana. Il provvedimento sarà valido dalle 7 di domani, domenica 8 settembre, fino alle 6 di lunedì. Temporali forti e rischio idrogelogico in varie zone della Regione, ad eccezione dei settori orientali che comprendono parte delle province di Siena ed Arezzo. In queste aree l’allerta sarà di colore giallo.

Nel corso della mattinata possibilità di temporali, localmente forti, sul litorale centro settentrionale in estensione alle restanti zone costiere, all'Arcipelago e alle zone interne centro settentrionali. Dal tardo pomeriggio nuova intensificazione delle precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità, a partire dalle zone di nord ovest e in rapida estensione al resto della regione.

Previsti cumulati massimi fino a 90 mm, solo localmente superiori, possibili su gran parte della Regione. Le zone più a rischio nella mattinata di domani sono quindi quelle costiere, in particolare le province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, mentre nel pomeriggio a preoccupare sono soprattutto le aree interne.

Ricordiamo che in base ai codici di allerta regionali, il colore arancione prevede “eventi con effetti diffusi, molto intensi, persistenti, pericolosi a scala sovracomunale, associati a danni gravi e diffusi”.

Sempre per domenica è prevista una allerta arancione anche in Liguria.