Meteo Toscana, la tregua dal maltempo dura poco. Nuovo peggioramento: pioggia e calo termico in vista

Firenze, 6 settembre 2024 – Il clima in Toscana sta vivendo una vera e propria altalena: dopo le piogge e le tempeste di ieri, il ciclone si allontana lasciando spazio a giornate soleggiate e a un ritorno di temperature piuttosto elevate. Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, conferma che ci troviamo in un periodo di passaggio stagionale, caratterizzato da eventi estremi che segnano la fine dell'estate. Una previsione in linea anche con quelle diffuse dal Consorzio Lamma.

La tregua momentanea: sole e caldo fino a sabato

Nelle prossime ore, la Toscana vedrà un netto miglioramento delle condizioni meteo. Dopo le ultime piogge residue, specialmente sulle zone dell'Alta Toscana, il sole torna a splendere da venerdì con temperature in aumento. Le massime raggiungeranno i 33°C a Firenze, grazie a un'ondata di caldo africano che interesserà anche il centro Italia. Sabato 7 settembre sarà caratterizzato da cielo sereno, con venti deboli e mari poco mossi, e temperature che potranno toccare i 31°C nelle pianure interne della regione.

L’arrivo del maltempo domenica

Ma questa parentesi di bel tempo sarà breve: domenica 8 settembre il maltempo tornerà a colpire la Toscana con temporali e rovesci, specialmente nel pomeriggio. Le piogge saranno particolarmente intense nelle zone interne e sull'alta Toscana, a causa di un nuovo fronte atlantico che porterà un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le temperature subiranno un lieve calo, soprattutto nelle ore serali, mentre i venti si intensificheranno, con il libeccio che soffierà con forza sulla costa e l'Arcipelago.

Inizio settimana instabile e calo termico

Lunedì 9 settembre proseguirà con una residua instabilità, caratterizzata da piogge sparse e intermittenti. I venti di libeccio continueranno a soffiare con moderata intensità, mantenendo i mari molto mossi, soprattutto lungo la costa settentrionale. Le temperature rimarranno stabili, con massime che non supereranno i 25-26°C.

Infine, martedì 10 settembre, tornerà il sereno in Toscana, con una giornata poco nuvolosa e temperature in leggera ripresa. Al mattino potrebbero comparire nebbie nelle valli interne, ma il miglioramento sarà evidente, con venti deboli e un graduale calo del moto ondoso.