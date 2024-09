Protezione civile e rischio emergenza: "Serve un ciclo di incontri a scuola"

Promuovere le buone pratiche di protezione civile in caso di emergenza. E’ la proposta presentata dal capogruppo del Pd Andrea Anichini. "L’interno – ha detto Anichini – è quello di diffondere la conoscenza delle buone pratiche da attuare in caso di emergenze, organizzando momenti di incontro nelle scuole con le Associazioni di volontariato e con la struttura di Protezione civile. Questo permetterà di sensibilizzare le nuove generazioni a queste tematiche. Il consigliere Anichini".

L’atto sarà discusso al prossimo consiglio comunale. "Purtroppo la crisi climatica che stiamo vivendo – ha detto ancora Anichini – rende gli eventi estremi sempre più frequenti. Per questo è necessario che ognuno di noi sappia come comportarsi in caso di emergenza. La cultura di protezione civile deve diventare patrimonio di tutti".

Con l’assessore alla protezione civile, Tomassoli, l’amministrazione punta a informare la popolazione sulle buone pratiche da attuare in caso di emergenza, cominciando a coinvolgere la scuola e le nuove generazioni. Il comune in tal senso ha recentemente reso nuovamente funzionale l’app Cittadino informato che permette di conoscere il livello di allerta meteo diffuso dal Centro Funzionale della Regione Toscana, le aree di attesa previste dal piano di protezione civile, le associazioni di volontariato convenzionate per la Protezione Civile, le aree a rischio del territorio comunale e nella sezione specifica è possibile conoscere le corrette norme di comportamento da adottare durante l’emissione dell’allerta meteo e in emergenza.