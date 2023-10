10eLotto, vincite per 150mila euro in Toscana

Firenze, 18 ottobre 2023 – Il 10eLotto premia la Toscana. Martedì 17 ottobre, come riporta Agipronews, sono stati vinti nella regione 150mila euro: a Grosseto la vincita più alta, con un 9 Doppio Oro da 100mila euro, mentre a Castelfranco Piandiscò un fortunato giocatore ha vinto 30mila euro grazie a un 8 Doppio Oro.

Esulta anche Barberino di Mugello, dove un altro 8 Doppio Oro è valso 20mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per più di 27 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di circa 3 miliardi di euro dall’inizio del 2023.