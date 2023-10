Sbanca il Lotto: terni da 100mila euro. La maxi vincita con più combinazioni

San Giovanni è stata baciata dalla dea bendata. Non cambieranno di certo la vita ma intanto un cliente della tabaccheria Sandro, di via Genova, dalla serata di venerdì si è visto rimpinguare il conto corrente con la bella cifra di 97 mila.

Che risolveranno sicuramente tante belle cose all’ignaro giocatore che ha centrato, nell’ordine, un terno secco su Cagliari con 10 euro (7-23-28) che ha fatto vincere, come confermatoci dal titolare, 41.400 euro poi un’altra giocata, da 5 euro, con la stessa combinazione, che ne sono valsi 20.700 e successivamente, come se non bastassero, ha preso altre combinazioni vincenti con piccole e medie cifre che hanno portato a questo ammontare.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 7,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 926 milioni in questo 2023. San Giovanni Valdarno, peraltro, non è nuova a vincite piuttosto sostanziose. Prima di questo evento, infatti, nel novembre del 2022 furono vinti 100 mila euro alla tabaccheria Fratini di via Gruccia. Con un solo euro, ed è questa la causalità, un cliente azzeccò nove numeri al "10elotto" e ancora una volta, nel 2021 però, sempre la dea bendata ha fatto capolino nel centro storico della città che ha dato i natali a Masaccio facendo vincere a una pensionata del posto, alla vigilia di Ognissanti, una cifra da capogiro, ben 500 mila euro con un semplice gratta e vinci da 5. Non è stata però la vincita più alta che si è potuta registrare negli ultimi anni in Valdarno.

Bisogna tornare indietro con la mente addirittura all’ottobre 2016, qui furono vinti ben 660.000 mila euro al Bar dello sport a Faella con un sistema giocato da 24 persone, 10 di queste valdarnesi, a cui andò la sempre ragguardevole cifra di 26.753 Euro. Poco più in là, ma nel 2014, a Piandiscò un’altra vincita di 500 mila con un semplice gratta e vinci.

Il Valdarno, quindi, alla resa dei conti, la si può definire sotto questo punto di vista una terra davvero fortunata perché in un po’ tutti i centri della vallata, quando più quando meno, i soldi sono comunque arrivati. 69 mila a Montevarchi, poco più di un anno fa, al superenalotto, 162 mila euro nel comune di Bucine ma nel 2016 con un gratta e vinci da cinque euro giocato, anche in questo frangente, da una singola persona che in pochi istanti non si sarà visto cambiare la vita per sempre ma ha avuto, senza ombra di dubbio, una bella mano per le spese future.

Queste le vincite più importanti, senza contare tutte le altre di piccole o medie cifre che non finiranno sui titoloni nelle varie testate ma che comunque hanno aiutato nella vita di tutti i giorni.

E di sicuro i quasi centomila euro sono davvero un bel gruzzolo che potranno essere di aiuto al fortunato giocatore.