Viareggio, torna Smart Soul Connection: tre giorni di mod, britpop e ska con ospiti internazionali

Viareggio, 7 giugno 2025 – Per il terzo anno consecutivo Viareggio si prepara ad accogliere gli appassionati delle sottoculture musicali soul, ska, mod, britpop e scooter culture. Dal 13 al 15 giugno 2025 torna Smart Soul Connection, festival internazionale che riunisce fan, ballerini e collezionisti da tutta Italia e da diversi paesi europei.

Il cuore dell’evento sarà anche quest’anno la Passeggiata di Viareggio, presso gli spazi del Bagno Aurora, che ospiteranno concerti, workshop di ballo, dj set e stand di vinili, abbigliamento e oggettistica legata al mondo soul e mod.

Il programma prenderà il via venerdì 13 giugno, a partire dalle 18, con l’aperitivo in riva al mare accompagnato dalla selezione musicale soul e britpop dei dj del collettivo Smart. Dopo il tramonto, si terrà il concerto dei Supersonic Supershow, tribute band romana degli Oasis, che riproporrà i grandi successi della band di Manchester.

Sabato 14 giugno sarà invece la giornata dedicata al Northern Soul: nel pomeriggio si terranno tre workshop tenuti da Sally Molloy, campionessa mondiale di questa disciplina, in arrivo dall’Inghilterra per la sua prima esibizione e lezione all’estero. Le lezioni, aperte anche a chi non ha mai ballato prima, sono su prenotazione (scrivendo a [email protected]). In serata la musica riprenderà con i dj Smart italo-irlandesi, seguiti dal concerto della band ferrarese The Bang, nota per il suo sound rhythm & soul arricchito da due voci femminili e un Hammond che promette energia sulla pista da ballo.

Il festival, nato nel 2023 da un’idea condivisa tra amici italiani e irlandesi, uniti dalla passione per le culture musicali underground degli anni Sessanta e Novanta, è a ingresso gratuito.