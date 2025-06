Torna «Pescaiola da vivere», oggi la festa nel quartiere

Arezzo, 7 giugno 2025 – E' l'alta stagione di notti bianche e feste di quartiere. Oggi dalle 17 a tarda sera toccherà al quartiere di Pescaiola aprire le danze tra shopping, spettacoli, musica e tavoli apparecchiati all'aperto. E' il ritorno di Pescaiola da Vivere, appuntamento ormai rodato che arriva quest'anno alla dodicesima edizione promossa da Confcommercio , col patrocinio del Comune, il contributo di Camera di Commercio, Banca Tema e Pancar. Le principali vie del quartiere, da via Alessandro Dal Borro a via Benedetto Croce, passando per Largo I Maggio, si trasformeranno in una sorta di villaggio urbano fatto di luci, colori, vetrine aperte. Tantissime le occasioni di aggregazione per un evento che punta a portare in strada tantissime presenze, creando movimento intorno alle attività di zona. I negozi saranno protagonisti con offerte speciali, vetrine allestite a tema e presentazione di nuovi prodotti. Obiettivo con attirare sconti e promozioni pensate per la serata, possibili acquirenti. Si va dallo sconto del 10% su tutto l'abbigliamento, al 20% su occhiali da vista e da sole, poi le offerte sulle calzature di stagione. Per i più piccoli laboratori creativi e di pittura e promozione sugli articoli artistici. E ancora offerte sulle collezioni estive di costumi e intimo. Da Buffetti una mostra di disegni intitolata «Aiutiamo la scuola», con premiazione alle 19 e distribuzione di gadget. Poi la gastronomia intorno a cui ruoteranno le proposte culinarie delle tante attività di zona. Torna anche l'appuntamento con la musica di Klang on The Street. Presente l'area street food lungo le vie principali, con hamburger, patatine, birre artigianali, dolci siciliani e cibi senza glutine, tra le novità i piatti orientali di fusion streetfood. Nel sottofondo la musica che riempirà le strade della festa. Niki Ulivieri si esibirà in un djset a bordo di una Fiat 500 vintage, durante la serata ci saranno gli spettacoli di Michela Albiani dance Academy, i balli di gruppo di Danz'Oasi e l'intrattenimento di Dream Dance Academy. Scuole che coinvolgeranno il pubblico con esibizioni, spettacoli e coreografie. Ai bambini è dedicata un'intera area giochi con gonfiabili, truccabimbi, palloncini, zucchero filato ei laboratori della Banda dei Piccoli Chef coordinati da Barbara Lapini.

Non solo, per la prima volta sarà presente alla festa di Pescaiola anche la parrocchia di Sant’Agnese che proporrà un’attività di raccolta fondi benefica a favore della comunità. «Dodici edizioni sono un traguardo importante – ha detto il direttore aggiunto di Confcommercio Firenze Arezzo Catiuscia Fei – segno che quando si lavora bene in sinergia con gli operatori e le istituzioni si costruiscono eventi capaci di lasciare il segno. Pescaiola da Vivere è molto più di una festa: è un esempio concreto di partecipazione collettiva, di valorizzazione del commercio locale e di rigenerazione urbana, perché porta vitalità, bellezza e condivisione in uno dei quartieri più popolosi di Arezzo.»