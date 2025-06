Arezzo, 5 giugno 2025 – Foiano, presentato il cartellone dell'estate 2025: Un Viaggio tra Cultura, Musica e Tradizione. Il Sindaco Jacopo Franci: "Orgogliosi di un programma ricco di grandi eventi per tutte le età. La nostra città ormai è punto di riferimento per tutta la Toscana."

Il Comune di Foiano della Chiana ha presentato il cartellone estivo 2025, un ricco programma di eventi che animerà la città da giugno a settembre, offrendo appuntamenti imperdibili per cittadini e turisti. Il calendario è stato illustrato in conferenza stampa dal Sindaco Jacopo Franci, affiancato dall'Assessore alla Cultura Riccardo Reali e da Roberto Cateni, direttore artistico del Carnevale di Foiano. Il programma prenderà il via il 6 e 7 giugno con il Carnevale Estivo, che vedrà la "Cena dei Mille" nel piazzale dei cantieri ei corsi mascherati nel centro storico.

"Siamo orgogliosi di presentare un cartellone estivo così ricco e variegato, frutto della collaborazione tra amministrazione, associazioni e cittadini, ha dichiarato il Sindaco Jacopo Franci.

Foiano si conferma un punto di riferimento per la cultura e l'intrattenimento in Toscana. Gli eventi rappresentano un'opportunità per promuovere il territorio, stimolare l'economia locale e rafforzare l'identità collettiva".

L'Assessore alla Cultura Riccardo Reali ha aggiunto: "Questo programma estivo è pensato per valorizzare le nostre tradizioni e attrarre visitatori, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutte le associazioni e le organizzazioni che hanno contribuito alla costruzione di questo cartellone, così vario e denso."

Questo è il programma

6/7 giugno Carnevale estivo

8-15 giugno: Teatro, punto ea capo, rassegna teatrale con compagnie locali e mostra di marionette ispirate all'Orlando Furioso.

19 giugno: La Mille Miglia farà tappa a Foiano, con una sfilata di auto storiche nel centro storico.

16-22 giugno: Settimana Musicale, concerti ogni sera nelle piazze della città.

26-29 giugno: Estate in Armonia a Pozzo della Chiana, con musica, cultura, gastronomia e una serata dedicata a Valentina Giovagnini, con la partecipazione di Chiara Galiazzo.

4 luglio: Ballantine Duo – Volume a palla!, serata di musica dal vivo a Pozzo della Chiana.

6 luglio: Inaugurazione della mostra d'arte Moby Dick in una stanza nella chiesa della Carbonaia.

18-19 luglio: Festa della Birra, con birrifici artigianali, food truck e musica.

26 luglio: Cena in Bianco, serata di convivialità e intrattenimento.

27-28 luglio e 3 agosto: Festival delle Musiche, con ospiti come Elio Germano, Giovanni Veronesi e Neri Marcorè.

1-2 agosto: Festa Rinascimentale: Il dono di Firenze, con gruppi storici, banchi e taverne nel centro storico.

30-31 agosto: Celebrazioni per i 50 anni del Museo di S. Eufemia, con concerto-lettura e convegno sui crocifissi di Foiano.

6 settembre: 3^ edizione del Premio Giornalistico Nazionale Sbardellati/Nottolini, talk con ospiti del mondo dell'informazione.

14-22 settembre: Settimana Foianese – Saperi e Sapori, eventi dedicati a cultura, gastronomia, sport e giovani.