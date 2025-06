Arezzo, 4 giugno 2025 – Giochi “filler” protagonisti nel nuovo appuntamento di Ludo Culture

Venerdì 6 giugno alle 21 alla Sala della Musica di San Giovanni Valdarno in programma la terza iniziativa di “Ludo-Cultura – Il Gioco diventa Cultura, la Cultura diventa Gioco”

Dopo il successo delle prime due serate, torna venerdì 6 giugno alle 21 alla Sala della Musica “G.Fineschi” di San Giovanni Valdarno il terzo appuntamento di “Ludo-Cultura – Il Gioco diventa Cultura, la Cultura diventa Gioco”, il progetto ideato dall'associazione ValDungeon in collaborazione con il Comune di San Giovanni Valdarno.

Dopo aver esplorato i giochi narrativi ei giochi americani, questa nuova serata sarà dedicata ai cosiddetti “filler”, una categoria di giochi da tavolo brevi, semplici e dinamici, perfetti per riempire piccoli spazi di tempo o per introdurre nuovi giocatori al mondo del gioco da tavolo. Spesso sottovalutati, i filler si distinguono per immediatezza, varietà e capacità di coinvolgere in pochi minuti un pubblico ampio e trasversale.

La serata si aprirà con un breve approfondimento culturale sulla tipologia, a cura dei volontari di ValDungeon, seguito, come sempre, da sessioni di gioco libero e guidato, dove sarà possibile provare una selezione curata di filler per tutte le età.