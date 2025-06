Roma Criminale, la nuova guerra della Capitale tra spaccio, ultrà e piombo nel nuovo romanzo di Giuseppe Scarpa a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 5 giugno 2025 – Roma Criminale, la nuova guerra della Capitale tra spaccio,

ultrà e piombo è il nuovo romanzo di Giuseppe Scarpa che l'autore presenta a Castiglion Fiorentino . L'ex capo ultras chiamato «il Boia», il potere criminale nei quartieri, la sfida con «Er Mafia» e l'ombra del burattinaio Tano Licata. Una storia nera raccontata da chi conosce davvero la cronaca

di Roma. Sabato 7 giugno l'autore sarà al Garden, intervistato da Luca Amodio. Roma non è solo la città eterna. È anche un campo di battaglia. E nel romanzo Roma Criminale di Giuseppe Scarpa, giornalista de La Repubblica,la Capitale diventa teatro di una guerra sotterranea fatta