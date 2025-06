Arezzo, 5 giugno 2025 – Venerdì 6 giugno 2025, alle ore 17.30, la Sala soci Centro*Arezzo Coop.fi di viale Amendola , ad Arezzo, ospita la presentazione di “Inquieto vivere” (Edizioni Helicon) di Andrea Bindi . L'autore dialogherà con il giornalista culturale Marco Botti sui contenuti del volume e su altri argomenti, incluse alcune anticipazioni sulle prossime uscite editoriali che lo vedranno protagonista.

L'iniziativa, promossa da Unicoop Firenze sezione Soci Arezzo, è inserita nel calendario di “Pomeriggi in BiblioCoop”, incontri dedicati all'editoria toscana. L'evento, a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

IL LIBRO

Andrea Bindi, vigile del fuoco e poeta aretino, ha pubblicato nel luglio 2024 il suo primo libro di poesie, “Inquieto vivere”, diventato in breve tempo un caso editoriale grazie alla cassa di risonanza dei social, dei media, e alle migliaia di copie vendute durante gli eventi dal vivo, molto spesso esaurite.

La raccolta poetica, già arrivata alla quarta ristampa, unisce storie di vita quotidiana, esperienze vissute in caserma e profonde riflessioni personali.

Intorno al volume si è creata una piccola tempesta mediatica, tutt'ora in corso, che amplifica e supporta il valore artistico dell'opera, introdotto da Simona Viciani, traduttrice ufficiale in Italia di Charles Bukowski.

L'AUTORE

Andrea Bindi, classe 1983, è vigile del fuoco da oltre dieci anni. Ha vinto numerosi concorsi e premi letterari di narrativa e poesia. In “Inquieto vivere”, il suo primo libro, i due linguaggi si fondono e danno vita a una forma di poesia "paratattica", come è stata definita da qualcuno, una meta-narrativa che ha come oggetto la vita di ogni giorno.

Il mondo del soccorso che l'autore conosce benissimo. Il disagio sociale e l'abbandono. Gli omaggi alla musica rock e ai personaggi unici di una provincia italiana che non c'è più. Un linguaggio nuovo. Che riempie un vuoto. Facile da comprendere. Impossibile da dimenticare.