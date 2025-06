Arezzo, 7 giugno 2025 – Una notte al museo della fauna selvatica della Provincia con il Cai di Arezzo alla scoperta della biodiversità e del patrimonio faunistico del nostro territorio. Una serata aperta a tutti nell’ambito della serie di incontri divulgativi e scientifici “I giovedì del Cai” che si terrà giovedì 12 giugno alle 21 al Museo di via dell’Orto 7, nel palazzo della Provincia di Arezzo. A fare da guida tra i seicento esemplari impagliati di uccelli e mammiferi, in gran parte recuperati nelle nostre zone, saranno Enrico Gusmeroli, dottore in scienze naturali, e Caterina Blasi, dottoressa in scienze faunistiche, i quali spiegheranno l’evoluzione e l’adattamento di ogni singola specie, le problematiche ambientali e gestionali della fauna selvatica dall’area umida al bosco. Al museo non c’è solo la fauna autoctona, ma ci sono anche numerosi esemplari di uccelli esotici, provenienti dalla collezione privata del tassidermista Vinicio Grandini, che sarà ospite della serata, tra i quali spicca la ricca raccolta di pappagalli dai colori e dai piumaggi sgargianti.

“Gran parte di questi animali proviene da collezioni private o donazioni o da sequestri della polizia provinciale che da sempre ha voluto e gestito il museo. Alcuni erano infatti vere e proprie prove di reato, perché detenute illegalmente, o vittime di bracconaggio – spiega Gusmeroli – fra questi oltre a un esemplare di lupo anche un’aquila reale rinvenuta sul Monte Carpegna. Animali che l’Ispra e l’Istituto di zooprofilassi hanno affidato alla nostra polizia provinciale. Questo spiega anche come nasce il museo, dalla collaborazione tra le varie istituzioni con lo scopo di far conoscere il lavoro che c’è dietro alla tutela della biodiversità e delle aree protette e dietro alla gestione faunistica”.

Oltre alla serata eccezionale di giovedì prossimo, con apertura serale organizzata dal Cai di Arezzo, si ricorda che l’ingresso alla mostra permanente è gratuito, con accesso in Via dell'Orto 7 e via Ricasoli 52, ogni prima domenica del mese, e sabato precedente, in concomitanza con la Fiera Antiquaria, dalle 9,30 alle 18,30, con visite guidate prenotabili alla Polizia Provinciale che si avvale dell’aiuto dei ragazzi dell’associazione Crescere per accompagnare alla visita del museo durante tutto l’anno.