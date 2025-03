La Toscana e l’eclissi di sole del 29 marzo: dove e quando vederla

Firenze, 27 marzo 2025 – Si avvicina uno spettacolo da non perdere: un’eclissi parziale di sole, in calendario per sabato 29 marzo. E in parte anche l’Italia potrà godere del fenomeno, Toscana compresa.

L’ombra proiettata dalla Luna oscurerà in parte il disco del sole: Nord e Centro potranno assistere in proporzioni diverse all’eclissi, al sud niente da fare per Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia meridionale.

L’orario previsto è intorno a mezzogiorno. La prima raccomandazione è quella di non guardare verso il sole se non si hanno filtri o apparecchiature certificate: si rischiano gravissimi danni alla vista.

Ci sono però tante associazioni di astrofili e diverse istituzioni scientifiche che stanno organizzando appuntamenti specifici per osservare l’eclissi. Eccone alcuni che riguardano la Toscana.