Cammini Aperti 2025, ecco sei percorsi (per tutti) nelle bellezze della Toscana

Firenze, 1 maggio 2025 - Torna Cammini Aperti: il 10 e l’11 maggio sei percorsi gratuiti in Toscana, con un evento che vedrà la regione protagonista, permettendo ai partecipanti di vivere una giornata di scoperta primaverile lontana dalle grandi folle, tra piccoli borghi, gioielli artistici di grande valore e aree verdi incontaminate.

Giunta alla seconda edizione dopo il grande successo dello scorso anno, l’iniziativa Cammini Aperti, nata per promuovere la bellezza unica dei cammini nazionali, è frutto di un accordo di collaborazione tra il Ministero del Turismo e la Regione Umbria, capofila del progetto, patrocinato quest’anno dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome e da Sport e Salute. Uno dei testimonial dell'evento è l’ex cestista Giacomo "Jack" Galanda, argento olimpico ad Atene 2004: in Toscana prenderà parte all’escursione ad anello che l’11 maggio da Cortona toccherà luoghi pieni di incanto e misticismo come l’Eremo delle Celle.

L’edizione dell’evento del 2025, oltre alla Toscana e all’Umbria capofila, coinvolge Emilia-Romagna, Lazio e Marche, con i cammini giubilari Vie e Cammini di San Francesco, Vie e Cammini Lauretani e Cammino di San Benedetto al centro della manifestazione, valorizzati attraverso una strategia e una narrazione condivise tra tutte le Regioni.