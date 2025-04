A passeggio tra la natura. Con oltre 500 persone

Un vero successo di partecipazione per l’11esima edizione di “Camminiamoci Insieme“, l’evento che ha visto circa 550 persone percorrere la tratta ferroviaria dismessa Ellera-Tavernelle in una giornata all’insegna del benessere, della bellezza del paesaggio umbro e della solidarietà. Organizzata dalle associazioni dei paesi del territorio, la camminata ha proposto un percorso di 14 km da completare a piedi, in bicicletta, a cavallo o con qualsiasi mezzo non a motore, in circa quattro ore. Le due partenze – alle 9 dal parcheggio Enel di Pietrafitta e alle 10.30 dal Circolo “Il Faro“ di Castiglione della Valle – hanno permesso a tutti di unirsi all’iniziativa, con frutta e caffè offerti dalle associazioni a metà percorso e una sosta rigenerante alla vecchia stazione di Poggio delle Corti. Il percorso si è concluso nella festosa Area Verde di Capanne, dove è stato offerto un pranzo gratuito a base di pici all’arrabbiata e dolci fatti in casa. Qui è stato accolto con entusiasmo anche un ospite speciale: la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, che ha condiviso con i partecipanti l’ultimo tratto del percorso. Oltre al valore sociale e ambientale, l’evento ha avuto anche uno straordinario risvolto solidale: sono stati raccolti 3.200 euro di offerte, che saranno devoluti interamente all’Aucc – Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro. Presenti anche i gruppi del PiediBus del Ben Essere, provenienti da Monteluce, Madonna Alta, Castel del Piano, Magione e altri centri vicini, accompagnati dai loro Walking Leader, che hanno animato la camminata con entusiasmo e spirito di gruppo.

Il rientro gratuito ai punti di partenza è stato garantito da un servizio navetta efficiente verso Pietrafitta e Castiglione della Valle, permettendo a tutti di partecipare in sicurezza e comodità. "Una passeggiata piacevolissima nella campagna umbra – ha commentato un partecipante – resa unica dall’ottima accoglienza, dai paesaggi e dalla finalità benefica. Grazie agli organizzatori e arrivederci al prossimo anno!". Con l’entusiasmo raccolto in questa edizione, l’appuntamento è già lanciato per il 2026: “Camminiamoci insieme“ continuerà a camminare lungo i binari della memoria, della salute e della solidarietà.