Ferragosto 2023, cosa fare il 15 agosto in Toscana

Firenze, 8 agosto 2023 – Tanti gli appuntamenti in Toscana per Ferragosto, dai musei aperti agli eventi musicali ai locali ‘aperti per ferie. Ecco la guida città per città.

A Firenze aperti a Ferragosto: Uffizi, Palazzo Pitti, Palazzo Strozzi, Boboli, le Cappelle Medicee e l'Accademia (entrambi anche in notturna), il museo di San Marco e il museo archeologico nazionale. Il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi, il Cenacolo di Sant’Apollonia, il Chiostro dello Scalzo e il Parco di Villa il Ventaglio. Le Ville medicee di Poggio a Caiano, della Petraia, per il Giardino della Villa medicea di Castello e per la Villa medicea di Cerreto Guidi. Il Museo delle Cappelle Medicee sarà aperto eccezionalmente dalle 8:15 alle 13:50 e dalle 19:15 alle 22:50 (Ultimo ingresso 50 minuti prima della chiusura). Anche il Museo Nazionale del Bargello, che solitamente osserva la giornata di riposo il martedì, sarà aperto il 15 agosto dalle 08.15 alle 18.50. Il Museo di Palazzo Davanzati nella giornata di Ferragosto osserverà il consueto orario dalle 8:15 alle 13:50. A Firenze i musei civici osserveranno il loro consueto orario, come ogni giovedì.

Per la prima volta il Museo di Casa Martelli, affascinante casa-museo a due passi da Piazza Duomo, sarà aperto al pubblico nel giorno di Ferragosto, completando così l'offerta del gruppo statale dei Musei del Bargello. Sarà visitabile gratuitamente, con visite guidate della durata di un’ora, alle 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30 (non è necessaria la prenotazione).

Per gli amanti del cinema alla Manifattura Tabacchi il 15 agosto sarà proiettato Frankenstein junior di Mel Brooks.

A Firenze caffè, wine bar e urban farm che restano "aperti per ferie". Ecco alcuni locali dove trovare refrigerio in mezzo al verde, godersi un buon caffè o un drink particolare o coccolarsi con una degustazione sensoriale con vista: da Ditta Artigianale in tutti e cinque gli indirizzi fiorentini (via de' Neri, in via dello Sprone, Lungarno Soderini, via Carducci, piazza Ferrucci), per un caffè sostenibile o un cocktail. Poi c’è FirstGlass, per chi preferisse un calice di vino da gustare accanto a Ponte Vecchio. Ed Easy Living in Fattoria, la urban farm di Porta Romana. E ancora: Summer party al Molo sui lungarni, aperitivo cena e musica al Birr’aia di Marignolle, e party notturno in piscina alle Pavoniere.

Eventi. È nel segno di “Frankenstein Junior” il Ferragosto di Ultravox Firenze, lo spazio estivo del Parco delle Cascine, sempre a ingresso libero. Martedì 15 agosto, sul grande schermo di Ultravox (ore 21,15), appuntamento con l’esilarante film di Mel Brooks. Dopo il cinema spazio al dj-set e in consolle sale… Frau Blucher Dj.

La mostra. Tano Pisano, artista prolifico ed eclettico, in questi giorni di mezza estate è presente a Firenze con una mostra a ingresso libero nella sala d’Arme di Palazzo Vecchio.

I Chille de la balanza invitano fiorentini e turisti presenti in città, a San Salvi, nel verde dell’ex-città manicomio per vivere il concerto di Riccardo Tesi e Banditaliana alle 21,30. Alle ore 21 i Chille chiudono il loro Festival dedicato al priore di Barbiana col videomaker Marco Triarico che presenta il docu-film “I Care. Don Lorenzo Milani 100’. Ce n’è per tutti i gusti: picnic, passeggiata, reportage fotografico, cocomerata e concerto.

Al Giardino dell'Orticoltura appuntamento con la musica dei Velvet Dreams per la rassegna ‘Tutt’a posto a Ferragosto’.

Per le famiglie al Parco Pazzagli, picnic sul prato, gonfiabili e giochi per i bambini, oltre alla visita alle oltre 250 opere d’arte contemporanea presenti nell'area.

La musica invaderà anche il Giardino delle Rose, con affaccio mozzafiato sulla città: dalle 18 in poi si esibiscono Luca Imperatore, Enzo Mileo e Modestino Musico con ritmi del Meridione e dell’Est Europa.

Per chi vuole assaporare i sapori tipici, al campo sportivo di Galleno, frazione di Fucecchio, si tiene la sagra della bistecca.

Fuochi d'artificio in Mugello. Torna sulle acque del Lago di Bilancino il grande spettacolo dei fuochi d'artificio. L’evento, realizzato dal Comune di Barberino in collaborazione con l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, prevederà uno spettacolo pirotecnico interamente allestito su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della Punta dell’Andolaccio che si attiveranno a partire dalle 22.45. Per gli amanti dei piatti tipici, la sagra del tortello mugellano a Sagginale, frazione di Borgo San Lorenzo.

Ferragosto all'insegna della cultura anche nell'Empolese Valdelsa. A Montelupo Fiorentino aperto il Museo della Ceramica, a Certaldo aperti tutti i musei mentre a Empoli sono pronti ad accogliere i visitatori il Museo del Vetro e il Museo della Collegiata di Sant'Andrea.

Prato rende omaggio a uno dei suoi figli più amati, Francesco Nuti, nel giorno di Ferragosto, con la proiezione del film “ Tutta colpa del paradiso” che sarà proiettato alle ore 21.30 all’arena cinematografica allestita nel Castello dell’Imperatore. A Vaiano è in programma la tradizionale festa di Ferragosto. A organizzarla è il Comune, in collaborazione con la parrocchia. Il 15 agosto, alle 20.30, tutti invitati nella piazza della Badia. Ci sarà un primo piatto e l’immancabile cocomero. E poi brindisi con sindaco e giunta. Montepiano si conferma luogo della villeggiatura per eccellenza. La festa inizia la sera del 14 agosto con i fuochi d’artificio alla Badia. Il giorno di Ferragosto evento di grande suggestione: la proloco fa arrivare le mongolfiere per vivere un’esperienza davvero originale (prenotazioni 0574 959031 e 350 0970030). Nel comune di Cantagallo a Ferragosto si può sperimentare la rinnovata accoglienza del Rifugio Pacini a Pian della Rasa, mentre a Gavigno, uno dei borghi dell’Alta Valle che si animano durante l’estate, la proloco organizza l’ormai consueta “spennata” di Ferragosto (dalle 19.30).

Ad Arezzo sarà possibile visitare il Museo Archeologico Nazionale "Gaio Cilnio Mecenate”. Saranno aperti il Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna di Arezzo, la Basilica di San Francesco che conserva lo splendido ciclo pittorico di Piero della Francesca raffigurante la Leggenda della Vera Croce, il Museo di Casa Vasari e ad Anghiari il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell'Alta Valle del Tevere - Palazzo Taglieschi. Aperto il tumulo del Sodo a Cortona. In provincia il ferragosto è all’insegna delle atmosfere anni ’50 e ’60 per il Vintage Festival all’ombra della torre del Cassero di Castiglion Fiorentino con musica, auto e moto d’epoca, street food, balli in piazza e mercato. Ad Anghiari nel Castello di Sorci vien servita Tovaglia a Quadri, “cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate”, con drammaturgia originale di Paolo Pennacchini e di Andrea Merendelli, interpretata dagli abitanti della Valtiberina: titolo di quest'anno “Gravidansia”, tema la natalità.

All’Isola d’Elba a Portoferraio aperte le due residenze napoleoniche di Villa san Martino e della Palazzina dei Mulini e il Museo archeologico nazionale di Castiglioncello. Per i buongustai, appuntamento a Colognole, frazione di Collesalvetti, con la sagra del cinghiale nell’area polivalente "Carlo Lenzi". Invece, Rosignano Marittimo ospita la sagra del favollo nell'area feste Oliveta, aperta dalle 19.30. Seguono musica e ballo. Fino al 15 agosto a Cecina Mare si tiene la festa del pesce al parco dei pini alla Cecinella.

A Castelnuovo di Garfagnana, martedì 15 agosto, il sole sorgerà sulle note del pianista Simone Graziano. A fare da cornice sarà la cinquecentesca Fortezza di Mont’Alfonso, dove si rinnova l’appuntamento con il concerto all’alba di Ferragosto di Mont’Alfonso sotto le stelle, festival che da quattro anni porta eventi e spettacoli in secolari fortezze e altri magnifici luoghi della Garfagnana. Inizio concerto ore 4,45. Per gli amanti dei musei, a Lucca aperti il Museo Nazionale di Villa Guinigi e il Museo di Palazzo Mansi. Continua fino a Ferragosto la sagra della polenta a palle nell’area feste dietro al campo sportivo di pianate, frazione di Altopascio.

A Pisa aperti sia il Museo nazionale di San Matteo che il Museo di Palazzo Reale con visite guidate alle collezioni a cura del personale. Visitabile la Certosa di Calci. A Campo, frazione di San Giuliano Terme, ospita fino a Ferragosto la sagra degli schiaffoni (pasta fatta a mano) alla casa del popolo in via Toniolo 123. Ed è tempo della sagra del cunigliolo fritto al padiglione del circolo Arci alla Serra di San Miniato. La Festa Rossa di Lari porta sul palco dello spazio Pertini la musica di Piotta, Fance, Mama Cri + Lalice & Vale Dj-set.

A Ferragosto va in scena anche la tradizione, e a Porto Santo Stefano i quattro rioni si sfidano nel Palio Marinaro. Sarà aperta anche l’area archeologica di Vetulonia. La frazione di Alberese ospita fino al 27 agosto la Festa della carne maremmana al campo sportivo “Francioli”. Tutte le sere specialità maremmane, e a seguire musica. A Saturnia, il Parco Termale di Terme di Saturnia propone con ingresso serale con musica jazz, show acrobatici, coreografie con fuoco e degustazioni di vini.

A Sarteano si corre la giostra del Saracino. A Monteriggioni, lungo uno dei percorsi della Via Francigena, sarà aperto l’Eremo di San Leonardo al Lago. Al Museo nazionale Etrusco di Chiusi si può ammirare il pannello centrale del mosaico romano della Violella restaurato, nella mostra “L’arte di Fabio Civitelli” sono esposte in anteprima fino al 3 settembre 14 tavole dell'albo cartonato "La fonte della giovinezza", di prossima uscita, con cui l'artista aretino celebra i 75 anni di Tex e festeggia il compleanno del Ranger a fumetti più famoso del mondo. Martedì 15 agosto alle 11.00, visita guidata alle collezioni a cura del personale compresa nel biglietto d'ingresso. Pienza per la Festa dell'Assunta rende omaggio a Ennio Morricone con l’Orchestra Brenta di Cadoneghe e Vigonza, la Corale di Pienza “Benvenuto Franci” e il Gruppo Corale Chiancianese. A Montepulciano va in scena la nuova edizione del Bruscello Poliziano sul sagrato del duomo di Piazza Grande, con lo spettacolo: Lorenzo il Magnifico. Il Poliziano alla corte dei Medici.

Le altre sagre. Tante le proposte, sia a cena sia a pranzo: il tartufo a Chiusi della Verna al parco Macchini, la bistecca a Cortona ai giardini del Parterre, il tortello e la tagliatella a Follonica, in viale dei Pini. Tortello Maremmano protagonista al centro sociale di Valpiana, frazione di Massa Marittima. A Marsiliana, frazione di Manciano, si assaggiano pici e zafferano, prosciutto e formaggio sono in tavola a Sorano, l’acquacotta è servita a Santa Fiora, il porcino è il re del menu a Campagnatico. E ancora: panigaccio a Podenzana, polenta a Fivizzano, pesce a Barga e il ranocchio a Vada.

