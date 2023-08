Ferragosto a Firenze, ecco quali locali sono rimasti aperti

Firenze, 13 agosto 2023 - Per chi trascorre il Ferragosto a Firenze, ci sono vari locali aperti per ferie. Ecco dove trovare refrigerio in mezzo al verde, godersi un buon caffè o un drink particolare o coccolarsi con una degustazione sensoriale con vista. Ditta Artigianale: la linea di caffetterie specialty fondata da Francesco Sanapo, insieme a Patrick Hoffer e Patrizio Pandolfi, sarà aperta in tutti e cinque gli indirizzi fiorentini (lo storico store di via de' Neri, il secondo spot in via dello Sprone, le aperture più recenti in Lungarno Soderini e via Carducci e l'ultimo nato in piazza Ferrucci). Per prendersi una pausa e godersi un caffè monorigine, tra cui gli ultimi presentati: caffè sostenibili provenienti da produttori che combattono la deforestazione. La selezione cocktail è affidata al bartender Emanuele Ventura: in carta drink al caffè e signature a base di Peter in Florence - il London Dry made in Tuscany, come il Peter Fun, fruttato e rinfrescante, con un pizzico di zenzero fresco, sciroppo di semi di finocchio, succo di pesca, succo di lime, prosecco e Brancamenta. Aperta a Firenze la nuova caffetteria di Ditta Artigianale; Hario Cafe’ nell’ex monastero di Sant’Ambrogio, è la prima in Europa ad ospitare in un luogo aperto al pubblico la Scuola del Caffè, una accademia internazionale dedicata alla diffusione della cultura di eccellenza del caffè, oltre che ad un centro di formazione permanente per i professionisti e luogo di incontro per ogni coffee lover. Dopo 35 anni di disuso e un restauro articolato durato quattro anni, l’ex monastero di Sant’Ambrogio, nel cuore della città, torna a nuova vita. FirstGlass: per chi preferisse un calice di vino ma avesse voglia di provare qualcosa di diverso, l'indirizzo è lungarno degli Acciaiuoli 6r, praticamente a un passo da Ponte Vecchio. FirstGlass è una startup al femminile che mira a rivoluzionare il mercato del vino grazie a bottiglie monocalice. Se non bastasse questa come novità, il team ha appena messo a punto un nuovo format di degustazione sensoriale. Da provare per una coccola estiva con vini freschi e mente aperta e rilassata. Easy Living in Fattoria: aperta per Ferragosto anche la urban farm di Porta Roma (via Poccetti 1), dove gustare un cocktail agricolo con erbe aromatiche cresciute nell'orto attiguo all'area ristoro e scegliere un piatto da un menu letteralmente a metro zero, per riconnettersi con la natura prima di tornare ai ritmi lavorativi.

