Musei a Ferragosto in Toscana, ecco quali sono quelli aperti

Firenze, 8 agosto 2023 – In Toscana gli amanti della cultura potranno trascorrere questa festa in giro per musei. Sono tanti quelli aperti. Lunedì 14 e martedì 15 agosto 2023 gran parte dei musei, aree archeologiche, parchi e ville medicee della Direzione regionale musei della Toscana saranno aperti insieme ai tanti musei statali diffusi in tutto il territorio nazionale.

Sarà un’altra occasione per immergersi tra capolavori di ogni epoca e civiltà, in un itinerario che va dalle più celebri città d’arte fino ai piccoli e preziosi borghi della provincia. È un patrimonio culturale ricchissimo quello toscano, custodito tra pinacoteche, musei archeologici, cenacoli, ville medicee, fortezze, edifici civili e religiosi e giardini, testimonianza di una lunga e ricchissima storia: dagli antichi insediamenti etruschi e romani fino al vasto patrimonio di arti visive che dal Medioevo all’Ottocento ha caratterizzato le produzioni artistiche toscane e italiane.

A Firenze aperti sia il 14 che il 15 agosto il Museo archeologico nazionale con la mostra "Tesori dalle terre d’Etruria. La collezione dei conti Passerini, Patrizi di Firenze e Cortona", il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi, il Cenacolo di Sant’Apollonia, il Chiostro dello Scalzo e il Parco di Villa il Ventaglio.

Due giorni di apertura anche per le Ville medicee di Poggio a Caiano, della Petraia, per il Giardino della Villa medicea di Castello e per la Villa medicea di Cerreto Guidi dove è in corso la mostra "La Verità scopre la Menzogna di Vincenzo Mannozzi. Da Palazzo Pitti a Cerreto Guidi", che presenta al pubblico il bozzetto e la riproduzione di alcuni disegni preparatori del dipinto di Vincenzo Mannozzi, affascinante pittore del Seicento fiorentino, raffigurante “La Verità scopre la Menzogna”.

Aperto entrambi i giorni il Museo di San Marco, che custodisce la più grande collezione al mondo di opere del Beato Angelico, uno dei massimi pittori del primo Rinascimento, ma anche altri pezzi di inestimabile valore storico-artistico, primi fra tutti il Cenacolo del Ghirlandaio, la Madonna col Bambino di Paolo Uccello, dipinti di Fra’ Bartolomeo e di Giovanni Antonio Sogliani, terrecotte dei Della Robbia e il famoso ritratto di Girolamo Savonarola dipinto da Fra Bartolomeo. Parte del Museo è anche la straordinaria Biblioteca di Michelozzo, la prima biblioteca “pubblica'' del Rinascimento, costruita per espresso volere di Cosimo de' Medici e arricchita della straordinaria raccolta di testi appartenuti all'umanista Niccolò Niccoli.

Le stelle della Cappella dei Magi di Palazzo Medici Riccardi non sono mai state così luminose: la sera di giovedì il 10 agosto – in occasione delle celebrazioni per San Lorenzo, compatrono di Firenze – le mostre e le collezioni di Palazzo Medici Riccardi saranno eccezionalmente aperte al pubblico fino alle 22 (dalle 9) con ultimo ingresso ore 21 e i residenti della Città Metropolitana avranno diritto all’ingresso gratuito a partire dalle ore 19 (ingresso a pagamento per i non residenti).

Apertura straordinaria in notturna anche in occasione del Ferragosto, giornata durante la quale il Museo delle Cappelle Medicee sarà aperto eccezionalmente dalle 8:15 alle 13:50 e dalle 19:15 alle 22:50 (Ultimo ingresso 50 minuti prima della chiusura).

Anche il Museo Nazionale del Bargello, che solitamente osserva la giornata di riposo il martedì, sarà aperto il 15 agosto dalle 08.15 alle 18.50, per permettere di godere dei capolavori di alcuni dei massimo capolavori di Donatello, Michelangelo, Andrea del Verrocchio, Giambologna e delle preziosissime collezioni custodite nel primo museo nazionale italiano.

Il Museo di Palazzo Davanzati infine, antica dimora trecentesca della famiglia Davizzi, custode di importanti opere d’arte e specchio della vita domestica fiorentina a cavallo tra Medioevo e Rinascimento, recentemente riallestito, sarà aperto eccezionalmente lunedì 14 agosto (giorno di consueta chiusura al pubblico del museo) dalle 08.15 alle 13.50 e sarà regolarmente visitabile nella giornata di Ferragosto, durante la quale osserverà il consueto orario dalle 8:15 alle 13:50.

A Firenze i musei civici osserveranno il loro consueto orario, come ogni giovedì.

Ad Arezzo sarà possibile visitare il Museo Archeologico Nazionale "Gaio Cilnio Mecenate”. Articolato in 26 sale distribuite su due piani, il museo espone reperti che ripercorrono la storia di Arezzo, dalla preistoria fino alla tarda antichità. Vi è inoltre conservata in un allestimento interamente rinnovato la più ricca collezione al mondo di vasi di terra sigillata aretina, originariamente denominati Arretina vasa, che furono prodotti ad Arezzo tra la metà del I secolo a.C. e la metà del I d.C., rendendo la città famosa nell'antichità.

Sempre ad Arezzo, sia il 14 che il 15 agosto saranno aperti il Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna di Arezzo, la Basilica di San Francesco che conserva lo splendido ciclo pittorico di Piero della Francesca raffigurante la Leggenda della Vera Croce, il Museo di Casa Vasari e ad Anghiari il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell'Alta Valle del Tevere - Palazzo Taglieschi.

All’Isola d’Elba a Portoferraio aperte le due residenze napoleoniche di Villa san Martino e della Palazzina dei Mulini. L’isola d’Elba custodisce la memoria della permanenza sull’isola di Napoleone Bonaparte (1814-1815). Il ricordo di questo soggiorno, durato solo dieci mesi, è legato principalmente alle due residenze napoleoniche, la Palazzina dei Mulini, posta alla sommità di Portoferraio e la Villa di San Martino, distante pochi chilometri, rispettivamente testimonianze della vita pubblica e di quella privata dell’imperatore.

Saranno aperte anche le aree archeologiche di Roselle, Vetulonia e Cosa (GR), il tumulo del Sodo a Cortona (AR) e il Museo archeologico nazionale di Castiglioncello (LI).

A Lucca lunedì 14 e martedì 15 agosto aperti, con orari differenti, il Museo Nazionale di Villa Guinigi, articolato in cinque sezioni disposte in ordine cronologico, all’interno delle quali è possibile ammirare, fra le altre cose, capolavori di Tino di Camaino, Jacopo della Quercia, Giorgio Vasari, Guido Reni e Pompeo Batoni, e il Museo di Palazzo Mansi, un museo-residenza che ben rappresenta il sontuoso e ricco gusto barocco dei secoli XVII e XVIII. Da segnalare, nella pinacoteca, il Ritratto di Giovinetto del Pontormo e il Ritratto di senatore di Jacopo Tintoretto.

A Pisa aperti entrambi i giorni sia il Museo nazionale di San Matteo che il Museo di Palazzo Reale con visite guidate alle collezioni a cura del personale.

il Museo nazionale di San Matteo è uno dei musei più importanti d'Europa in tema di arte medievale e vanta una raccolta di croci dipinte medievali tra le più numerose e significative al mondo, insieme a capolavori come il polittico di Santa Caterina d’Alessandria di Simone Martini (1319-1321), la scultura in marmo della Madonna del latte di Andrea e Nino Pisano (1346-1348), la Madonna dell'Umiltà di Beato Angelico (1423 ca.), la Sacra Conversazione del Ghirlandaio (1478-1479) e la Madre dei dolori di Quentyn Metsys (1520 ca).

Nel Museo di Palazzo Reale, sono esposte le arazzerie e gli arredi che i Medici utilizzavano per adornare le sale del palazzo stesso, oltre alla raccolta degli armamenti antichi del Gioco del Ponte, e opere attribuite a Rosso Fiorentino, al giovanissimo Raffaello, insieme a dipinti Plinio Nomellini e Galileo Chini e a una ricchissima gipsoteca.

La Certosa di Calci accoglie il pubblico con visite guidate, con prenotazione obbligatoria, nei suggestivi ambienti dedicati alla vita eremitica, cioè il chiostro grande lungo i cui bracci sono disposte le 15 celle dei monaci (una delle quali aperta alla visita), nella chiesa, nelle cappelle, nel refettorio e nel capitolo.

A Monsummano Terme (PT) si potranno attraversare con visite accompagnate le stanze della casa museo del poeta Giuseppe Giusti, mentre a Pistoia sarà aperta la Fortezza di Santa Barbara.

In provincia di Siena a Monteriggioni, lungo uno dei percorsi della Via Francigena, sarà aperto l’Eremo di San Leonardo al Lago.

Al Museo nazionale Etrusco di Chiusi, aperto in entrambi i giorni, si può ammirare il pannello centrale del mosaico romano della Violella restaurato, nella mostra “L’arte di Fabio Civitelli” sono esposte in anteprima fino al 3 settembre 14 tavole dell'albo cartonato "La fonte della giovinezza", di prossima uscita, con cui l'artista aretino celebra i 75 anni di Tex e festeggia il compleanno del Ranger a fumetti più famoso del mondo. Martedì 15 agosto alle 11.00, visita guidata alle collezioni a cura del personale compresa nel biglietto d'ingresso.