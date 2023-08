Ferragosto, supermercati aperti in Toscana: ecco dove fare la spesa

Firenze, 10 agosto 2022 – Fare la spesa per Ferragosto? Nessun problema. Tanti infatti sono i supermercati che resteranno aperti nella giornata festiva di martedì 15 agosto 2023. Unica eccezione i punti vendita Coop.fi, che resteranno chiusi (ma aperti lunedì 14 agosto).

In Toscana per Ferragosto sono aperti 23 negozi Esselunga su 31, con orario 8-14 e in alcuni casi 8-20. A Firenze e provincia si potrà fare la spesa in 7 punti vendita, A Lucca e provincia in 6, poi 3 nel pistoiese, a Massa Carrara si potrà fare shopping nel supermercato in località Turgliano. Due i punti vendita aperti a Prato, uno ad Arezzo e uno a Livorno. Per i dettagli: www.esselunga.it.

Quasi tutti aperti i supermercati di Unicoop Tirreno e le chiusure interessano solo i punti vendita più piccoli. Il negozio all’interno del centro commerciale Maremà di Grosseto sarà aperto dalle 9 alle 21.30. Stesso orario anche per il supermercato di via Aurelia Antica, mentre a Follonica si potrà fare la spesa nel punto vendita di via Chirici dalle 8. alle 20.30.

I circa 190 punti vendita della Toscana di Conad Nord Ovest tendenzialmente rimarranno aperti, perlomeno la mattina, per garantire il servizio e sicuramente saranno aperti per l’intera giornata nelle località turistiche. Per informazioni: www.conad.it/ricerca-negozi.

Aperti per Ferragosto molti supermercati Carrefour. Qualche esempio? A Firenze, con orario continuato sono aperti i Carrefour Express di via Maragliano, via Coluccio Salutati e via Capo di Mondo.

Saranno per gran parte aperti i supermercati Pam della Toscana. A Prato, ad esempio, dalle 8 alle 20.30 su le saracinesche per il punto vendita di via Ferrucci. A Siena, tre aperture straordinarie per il Pam di via Banchi di Sotto: il 15, 16 e 17 agosto il consueto orario di chiusura (alle 22) slitta a mezzanotte. Il supermercato della catena italiana gdo di via del Bosco a Livorno osserverà l’orario 8-20.30.

Aperti il 15 agosto, ma con qualche variazione di orario, i supermercati Dpiù in Toscana. Il punto vendita di via Caiani a Borgo San Lorenzo o quello di Figline Valdarno, ad esempio, saranno aperti solo la mattina, dalle 8 alle 13. Stesso orario per quello di Bucine, in provincia di Arezzo. Aperti di mattina anche i supermercati di Pisa, Poppi, Prato, Pontremoli. Per consultare gli orari dei punti vendita: www.d-piu.com/variazione-orari.