Ferragosto, piscine aperte per rinfrescarsi a Firenze e dintorni. Ecco dove

Firenze, 13 agosto 2023 - Per chi trascorre il Ferragosto in città sarà possibile rinfrescarsi dall’afa nelle piscine, aperte anche il 15 agosto per la stagione estiva.

Centro sportivo Paganelli

Dopo anni di ristrutturazione, da sabato 22 luglio ha riaperto la piscina del Centro sportivo Paganelli di Novoli, in viale Guidoni, con una novità. La struttura infatti adesso può essere utilizzata anche per la balneazione estiva, all’aperto. La vasca, circondata da un’area verde, è lunga 25 metri e la profondità va da 1,20, a 1,45 metri. La piscina Paganelli organizza per questa giornata acquagym, torneo di pallanuoto per bambini e mini gara di stile libero. E non mancheranno giochi a premi oltre alla musica dal vivo con vocalist a cura di Johnathan Rumba. E dalle ore 19 in poi spazio alla cocomerata offerta per tutti dal Tiki Bar all’interno della piscina gestito da Raccontarno.

Bellariva

Tra quelle aperte, Bellariva a Firenze sud è una delle piscine più frequentate: ci si potrà rinfrescare dalle 9,30 fino alle 19.

Costoli

Sarà aperta anche la piscina Costoli a Campo di Marte per tutta la giornata.

Pavoniere

Un invito a tutti è quello che corre sui social della storica piscina delle Pavoniere, circondata dall’ombra degli alberi secolari del parco delle Cascine: “Se sei a Firenze, festeggia con noi – si legge su Facebook – Night Pool party, un buffet ‘all you can pizza’ un drink, musica e in esclusiva la possibilità di fare il bagno in piscina di notte.”

Hu Camping in town

Perfette per le famiglie (ma non solo), le piscine del Hu Camping in town, in zona Rovezzano – Firenze sud, anche per questa estate 2023 sono aperte agli esterni, in base alla disponibilità dei posti. La struttura dispone infatti di un parco acquatico con una vasca, chiamata “laguna”, la cui profondità massima è di 40 centimetri, ideale per i giochi dei più piccini anche per il pavimento morbido. Vicino, per chi gradisce fare una nuotata, la piscina di 250 metri quadrati.

Poggetto

Nella zona tra Rifredi e Careggi c’è la piscina del Poggetto.

Hidron

In provincia si può fare un tuffo alla piscina Hidron a Campi Bisenzio, che ha riaperto le sue piscine estive per la stagione estiva fino a settembre. Spazioso e arioso, il parco acquatico annesso al centro di wellness regala un po’ di sollievo nelle giornate di afa.

Si può nuotare e rinfrescarsi anche alla Piscina dei Renai a Signa, alla piscina di Greve in Chianti e al Centro piscine Mugello a Borgo San Lorenzo.

