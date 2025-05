Così insegna a cucinare agli americani: Castagneto Carducci, Chicca spopola negli Usa

Castagneto Carducci (Livorno), 27 maggio 2025 – Di lei ha parlato anche il Guardian in un articolo sull’imprenditoria innovativa al femminile. Le sue lezioni di cucina sono seguitissime negli Usa. Una vera istituzione.

Tanto che, nelle loro vacanze in Toscana, i turisti americani che la conoscono non possono non fare tappa in provincia di Livorno da lei, per consigli sui piatti della tradizione. Lei è Chicca Maione, che sabato 21 giugno ospiterà la 100ª lezione online su Zoom del Chicca's Cooking Club. Dalla sua piccola cucina di Castagneto Carducci, situata sulla strada del vino, la cucina Italiana verrà ‘trasportata’ nel mondo.

Dal 2020 Chicca, insieme ai membri del Cooking club, hanno cucinato 100 ricette diverse della tradizione Italiana. Queste ricette sono tutte disponibili in video replay, creando una biblioteca unica per gli amanti della cucina italiana di tutto il mondo.

Le sue lezioni online sono in inglese e la maggior parte dei suoi membri si trova ora in Nord America. Nel 2021, uno dei suoi corsi sugli gnocchi ha registrato circa 600 iscrizioni e oltre 380 partecipanti in 4 continenti, in 14 Paesi, compresi 23 Stati degli Usa.

Castagneto Carducci e la Costa degli Etruschi sono diventati una tappa obbligata per i soci del Cooking Club nei loro viaggi in Italia, per visitare in persona la cucina che conoscono da un piccolo schermo