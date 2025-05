Al via il laboratorio teatrale Mi metto in gioco

Arezzo, 28 maggio 2025 – Inizia venerdì 30 maggio il laboratorio teatrale Mi metto in gioco, presso la sede di ass. Donne Insieme in via Mincio 21/23 Arezzo

Cinquanta ore con l’obiettivo di rendere consapevoli i partecipanti delle loro capacità di relazione che in alcuni casi possono essere presenti solo in potenza, sperimentando tipi di comportamento consoni alla loro identità e personalità ,assistere alle scelte comportamentali degli altri così da poter riflettere che ,di fronte ad uno stessa situazione, la risposta non è univoca. I laboratori proposti lavoreranno sulla costruzione e il potenziamento delle competenze trasversali, comunicazione, relazione, lavoro di gruppo, cittadinanza attiva, soluzione dei problemi con differenti metodologie (giochi di ruolo, tecniche di respirazione, ecc ) per introduzione al mondo del lavoro valorizzando le competenze e con attenzione alle aspirazioni, strumenti per attivare relazioni nuove e costruire insieme qualcosa per tutti e tutte, promuovendo azioni di empowerment, nel rispetto delle diversità e delle difficoltà.

Il percorso di educazione non formale fa parte del progetto TALENTI IN AZIONE ARE.T.INO